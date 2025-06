Walkenhorst Motorsport will 24h Nürburgring-Sieg

Walkenhorst Motorsport will in diesem Jahr erstmals das 24h-Rennen auf dem Nürburgring gewinnen. Rennstall aus Melle setzt fünf Fahrzeuge ein. Bockstarkes Topfahrzeug mit Aston Martin-Werksfahrern.

Das 24h-Rennen auf dem Nürburgring ist seit der Teamgründung eines der absoluten Highlights im Rennkalender von Walkenhorst Motorsport. Doch während das Team im Rahmen der NLS bereits zahlreiche Erfolge einfahren konnte, blieb Walkenhorst Motorsport ein Topergebnis beim Langstreckenklassiker in der Eifel bislang verwehrt. Mit einem starken Aufgebot möchte dies das Aston Martin-Team in der diesjährigen Ausgabe ändern.

«Unseren Speed hat man bei den diesjährigen Vorbereitungsrennen gesehen, wir arbeiten nun daran, diesen beim 24h-Rennen umzusetzen und erstmals in unserer Geschichte beim 24h-Rennen ein Topergebnis einzufahren!», erklärt Teamgründer Henry Walkenhorst. «Zudem freuen wir uns sehr, dass wir für den RTL-Spendenmarathon ein spezielles Charity Car einsetzen, und es ist mir eine große Ehre, dass ich dieses persönlich steuern darf!»

Die vier Aston Martin-Werksfahrer Mattia Drudi, Christian Krognes, David Pittard und Nicki Thiim steuern das Topfahrzeug mit der Startnummer #34. Pittard und Thiim konnten das populäre Langstreckenrennen bereits für sich entscheiden und bringen damit wichtige Erfahrung in das Team. Mattia Drudi kommt ganz aktuell mit einem Top-Resultat aus Le Mans und Christian Krognes ist als amtierender Runden-Rekordhalter auf der Nordschleife und langjähriger Walkenhorst-Pilot per se eine „Bank“. Bei den Vorbereitungsrennen in der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie konnte das Fahrzeug bereits einen guten Speed zeigen und verpasste den Sieg bei NLS2 erst durch eine nachträgliche Strafe am Rennende.

«Ich kann unseren Fans versprechen, dass wir top vorbereitet und voller Vorfreude an den Ring kommen. Unser Ziel ist klar: wir wollen dieses Rennen erstmals gewinnen! Nach unseren guten Vorbereitungsrennen, der starken Fahrerbesetzung und der Unterstützung von Aston Martin Racing sind wir optimistisch, dass wir um ein Topergebnis kämpfen werden! Nun geht es darum keine Fehler zu machen und die Performance im Qualifying und im Rennen umzusetzen», so Jörg Breuer, Managing Director von Walkenhorst Motorsport.

In der SP9 Pro-Am wird das Team einen weiteren Aston Martin Vantage GT3 an den Start bringen. Nico Hantke, der im Vorjahr für das Team aus Melle starke Leistungen im ADAC GT Masters zeigte, kehrt zu WMS zurück und bestreitet das Traditionsrennen erstmals mit einem GT3-Boliden. Oliver Söderström, der zu Saisonbeginn seine Permit A absolvierte und bei den ADAC 24h Qualifiers mit schnellen Rundenzeiten überzeugen konnte und der norwegische Routinier Anders Buchardt werden seine Teamkollegen sein. Als vierter Fahrer wird Werksfahrer Christian Krognes zum Einsatz kommen, welcher den drei Fahrern mit seiner Erfahrung wichtige Tipps und Tricks weitergeben kann. Der schnelle Norweger wird dabei auf zwei Fahrzeugen zum Einsatz kommen, wobei sein Hauptfokus primär auf dem Topfahrzeug liegen wird. Mit der starken Fahrerbesetzung möchte das Team in der Subwertung ein gewichtiges Wort um eine Spitzenplatzierung mitsprechen.

Das SP9 Am-Fahrzeug des Teams wird als spezielles Art Car an den Start gehen. Im Rahmen des 30. Jubiläums des RTL-Spendenmarathon wurde eine außergewöhnliche Benefiz-Aktion ins Leben gerufen. Die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“, das Nationale Automuseum – The Loh Collection, der Automobilclub von Deutschland (AvD) und JP Performance haben gemeinsam mit Walkenhorst Motorsport einen Aston Martin Vantage GT3 gestaltet, in dessen Design das dritte GT3-Fahrzeug des Teams mit der Startnummer 30 – passend zum diesjährigen RTL-Spendenmarathon-Jubiläum - starten wird. Henry Walkenhorst, Jörg Breuer, Stefan Aust und Christian Bollrath steuern den Aston Martin.

Ab einem Betrag von 30 Euro können Spender ihre digitale Unterschrift auf dem Aston Martin Vantage GT3 verewigen lassen. Diese werden dann als Teil des Designs auf das Fahrzeug übertragen. Bis zu 30.000 Unterschriften sind möglich. Während das Abbild des Charity Cars auf der Nürburgring-Nordschleife seine Runden dreht, können Fans das Originalfahrzeug im Fahrerlager bewundern und auch dort ihre Spende abgeben. Zudem wird Walkenhorst Motorsport auch mit dem Einsatzfahrzeug am Mittwoch beim Adenauer Racing Day vertreten sein und weitere Werbung für die Spendenaktion machen.

Abgerundet wird der Aston Martin-Einsatz von Walkenhorst Motorsport vom Einsatz des Vantage GT4 Evo in der SP10-Klasse für homologierte GT4-Fahrzeuge. Aris Balanian, Josh Hansen, Hermann Vortkamp und Jean-Christophe David werden sich im Cockpit des Fahrzeugs abwechseln. Für den Aston Martin Vantage GT4 Evo ist es der erste Einsatz beim 24h-Rennen Nürburgring. Die Vorbereitungsrennen liefen sehr vielversprechend, so dass sich die Fahrerpaarung über die Distanz gute Chancen auf ein Top-Resultat in der Klasse ausrechnet.

In der VT2 FWD-Klasse bringt der Rennstall zudem einen seriennahen Hyundai i30N an den Start. Erstmals bestreitet Walkenhorst Motorsport mit dem Tourenwagen das 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Niklas Abrahamsen, der zuletzt in der NLS mit dem GT4 Aston Martin unterwegs war, der US-Amerikaner Tazio Ottis und Bennet Ehrl, der bereits viel Erfahrung mit dem Hyundai sammeln konnte, werden am Steuer des koreanischen Kompaktfahrzeugs Platz nehmen. Als vierte Pilotin startet Sarah Ganser auf dem Hyundai, die bereits mit VT2- und TCR-Fahrzeugen Erfahrung auf der Nürburgring-Nordschleife sammeln konnte. Ganser wird dabei erstmals für Walkenhorst Motorsport antreten und – wie ihre drei Kollegen – erstmals das 24h-Rennen auf dem Nürburgring bestreiten.

«Das ADAC Ravenol 24h-Rennen auf dem Nürburgring ist eines unserer Jahreshighlights. In diesem Jahr starten wir mit einem unserer größten Aufgebote beim Rennen und sind bis in die Haarspitzen motiviert gute Ergebnisse einzufahren. Ein großer Dank auch an unser gesamtes Team und unsere Partner für die super Vorbereitung dieser Marathonveranstaltung», so Breuer abschließend.