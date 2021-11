CEV in Valencia: Regen-Ass López auf Pole, Tulovic P4

Scott Ogden führt am Sonntag in Valencia das Feld der Junioren-Moto3-WM an

Boscoscuro Team Citatti-Pilot Alonso López schwamm im verregneten Valencia im Qualifying der Moto2-EM zur letzten Pole-Position der Saison. Für Überraschungen sorgten IDM SSP 600-Pilot Martin Vugrinec sowie Leon Orgis.

Ähnlich wie im Red Bull KTM Ajo Team in der Moto2-WM teilten sich in dieser Saison im europäischen Pendant, der Moto2-EM, hauptsächlich zwei Teamkollegen die Plätze 1 und 2. In den meisten Fällen entschied dieses teaminterne Duell im Boscoscuro Team Ciatti Moto2-Europameister Fermín Aldeguer für sich. Doch im Qualifying in Valencia schoss Stallkamerad Alonso López auf die Pole-Position. Bereits in den freiten Trainings am Freitag konfrontierte der «Circuit Ricardo Tormo» die Piloten mit Dauerregen, der auch am Samstag nicht abließ, sodass beide Zeittrainings unter nassen Bedingungen stattfanden. Hinter López sicherten sich Aldeguer und Adam Norrodin ein Ticket für die erste Startreihe.

Der Deutsche Lukas Tulovic vom Liqui Moly Intact GP Team hatte mit den Bedingungen zu kämpfen. Während im ersten Zeittraining noch Startplatz 3 zu Buche stand, fiel der Eberbacher im zweiten Qualifying bis auf Rang 16 zurück. In der kombinierten Zeitenliste reichte es dennoch für Startposition 4.

Der Regen in Valencia sorgte für einige Überraschungen. IDM SSP 600-Pilot Martin Vugrinec, der an diesem Wochenende einen Gaststart in der Stock-600-Wertung absolviert, stellte seine Yamaha R6 auf Startplatz 8. Ein weiteres Ausrufezeichen setzte Leon Orgis mit Startposition 10.

In der Moto3-Junioren-WM überraschte der Brite Scott Ogden mit der Pole-Position. Der Tabellenführende Daniel Holgado (Aspar Junior Team) wird von Startplatz 4 versuchen, mit einem Sieg bereits im ersten Rennen den Titel für sich zu entscheiden. Jedoch wird David Muñoz (Avatel – Cardoso Racing) von Startposition 6 mit allen Mitteln dagegenhalten. Der dritte im Titelbunde, Ivan Ortolá hat mit 43 Punkten Rückstand nur noch theoretische Chancen auf den Gewinn der Junioren-WM und von Rang 12 einige Arbeit vor sich.

Für Muñoz wäre der Titelgewinn von besonders großer Bedeutung. Der Spanier hat bereits einen Vertrag bei BOE Owlride KTM für die Moto3-WM 2022, jedoch wird der 15-Jährige erst am 5. Mai 16 Jahre alt. Mit Ausnahme des Junioren-Moto3-Weltmeisters und des Red Bull Rookies Cup Champions liegt das WM-Einstiegsalter jedoch bei 16 Jahren. Das heißt, falls Muñoz den Titel nicht gewinnt, muss er die ersten sechs WM-Läufe aussetzen.

Im European Talent Cup sicherte sich Angel Piqueras (Estrella Galicia 0,0) die letzte Pole-Position des Jahres. Der Meisterschaftsführende Maximo Martinez (Team Honda Laglisse) legt am Sonntag von Startplatz 4 los.

Moto2-EM, Valencia, Qualifying (20.11.)

1. López, Boscoscuro, 1:47,452 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,145 sec

3. Norrodin, Kalex, + 1,714

4. Tulovic, Kalex, + 2,211

5. Toledo, Kalex, + 2,332

6. Cardelus, Kalex, + 2,430

7. Ottaviani, Yamaha, + 2,510 (STK)

8. Vugrinec, Yamaha, + 2,664 (STK)

9. Wilford, Kalex, + 2,775

10. Leon Orgis, Yamaha, + 2,785 (STK)



Moto3-Junioren-WM, Valencia, Qualifying (20.11.)

1. Ogden, GASGAS, 1:49,767 min

2. Rueda, Honda, + 0,108 sec

3. García, Honda, + 0,832

4. Holgado, GASGAS, + 0,836

5. Morelli, KTM, + 0,872

6. David Munoz, KTM, + 0,997

7. Voight, Honda, + 1,328

8. Alonso, GASGAS, + 1,373

9. Salvador, TM Racing, + 1,446

10. Bertelle, KTM, + 1,463

Zeitplan FIM CEV Repsol Meisterschaft, Valencia:

Sonntag, 21. November

09:00 - 09:15 Warm-Up – Moto3

09:25 - 09:40 Warm-Up - ETC

09:50 - 10:05 Warm-Up – Moto2

11:00 Rennen 1 – Moto3

12:00 Rennen 1 - ETC

13:00 Rennen – Moto2

14:00 Rennen 2 – Moto3

15:00 Rennen 2 - ETC