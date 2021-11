Valencia: Zwei Titelentscheidungen noch offen

Eine Woche nach dem MotoGP-Saisonfinale finden in Valencia an diesem Wochenende die Abschlussrennen der FIM CEV Repsol-Meisterschaft statt. Die entscheidende Frage: Wer wird Moto3-Junioren-Weltmeister 2021?

Nach einer zweimonatigen Pause findet an diesem Wochenende auf dem «Circuit Ricardo Tormo» die finale Saisonstation der FIM CEV Repsol-Meisterschaft statt. In der Moto2-EM sicherte sich Boscoscuro-Pilot Fermin Aldeguer bereits in Jerez den Titel, nachdem er die ersten neun Saisonläufe in dominanter Manier für sich entschieden hatte. Nach seiner beeindruckenden Leistung in der Moto2-EM wird Aldeguer 2022 als Permanentstarter im Team Speed Up Racing Team in die Moto2-WM aufsteigen. Für Lukas Tulovic vom Liqui Moly Intact GP Team lautet das Ziel für das Wochenende die Verteidigung von Tabellenplatz 3, denn Xavier Cardelus (Kalex) ist dem Eberbacher mit 16 Punkten Rückstand dicht auf den Fersen.

Auch wenn der Titel in der Moto2-EM schon vergeben ist, garantiert der Sonntag spannende Renn-Action, denn es stehen noch zwei weitere Titelentscheidungen aus. In der Moto3-Junioren-WM kämpfen Daniel Holgado (Aspar Junior Team) und David Muñoz (Avatel – Cardoso Racing) um die Krone. Holgado hält aktuell bei noch 50 zu vergebenden Zählern einen 26-Punkte-Vorsprung vor Muñoz. Der 16-jährige Holgado kann sich den Gesamtsieg bereits in Rennen 1 sichern, wenn er 25 Punkte vor Muñoz ins Ziel kommt. Der Drittplatzierte Ivan Ortolá (Team MTA) hat mit 43 Zählern Rückstand nur noch theoretische Chancen auf den Titel.

Im European Talent Cup trennen die ersten vier Fahrer gerade einmal 20 Punkte, sodass es am Sonntag in den beiden Rennen zum Showdown zwischen dem Meisterschaftsführenden Maximo Martinez (Team Honda Laglisse) und seinen Verfolgern Adrian Cruces (Acht Punkte Rückstand), Xabi Zurutuza (Elf Punkte Rückstand) und Brian Uriarte (20 Punkte Rückstand) kommen wird.

Zeitplan FIM CEV Repsol Meisterschaft, Valencia:



Samstag, 20. November

09:00 - 09:40 QP1 - ETC Gruppe A

09:50 - 10:30 QP1 - ETC Gruppe B

10:40 - 11:20 QP1 – Moto3

11:30 - 12:10 QP1 – Moto2

12:20 - 13:00 QP2 - ETC Gruppe A

13:10 – 13:50 QP2 - ETC Gruppe B

14:00 - 14:40 QP2 – Moto3

14:50 - 15:30 QP2 – Moto2



Sonntag, 21. November

09:00 - 09:15 Warm-Up – Moto3

09:25 - 09:40 Warm-Up - ETC

09:50 - 10:05 Warm-Up – Moto2

11:00 Rennen 1 – Moto3

12:00 Rennen 1 - ETC

13:00 Rennen – Moto2

14:00 Rennen 2 – Moto3

15:00 Rennen 2 - ETC