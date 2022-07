Speedway der Nationen: Polen & Australien Favoriten

Das Line-up für das erste von zwei Semifinals des Speedway der Nationen in Vojens steht. Für Deutschland sollen es Kai Huckenbeck, Norick Blödorn und Erik Riss richten.

In zwei Halbfinalrennen werden je drei Teams ermittelt, die im Finale des Speedway der Nationen mit den gesetzten Gastgebern Dänemark den Mannschaftsweltmeister 2022 ermitteln.



Für das erste Halbfinale wurden nun die finalen Teams bekanntgegeben und die Favoritenrollen sind klar abgesteckt. Die Polen bringen mit Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski und Patryk Dudek drei Fahrer aus dem Grand Prix an den Start. Auch die Australier haben mit Jason Doyle, Max Fricke und Jack Holder drei GP-Fahrer und beste Chancen auf den Finaleinzug.

Die beiden erstplatzierten Nationen nach Abschluss der 21 Vorläufe stehen direkt im Finale, während um den dritten Platz ein Extra-Lauf gefahren wird, in dem die dritt- und viertplatzierten Nationen nach den Vorläufen aufeinandertreffen.



Um den Finaleinzug will auch das deutsche Team von Herbert Rudolph ein Wörtchen mitreden. Kai Huckenbeck, der in der dänischen Liga für Vojens an den Start geht, führt das Trio als Kapitän an, ihm zur Seite stehen seine Landshuter Teamkameraden Norick Blödorn und Erik Riss.

Beim Speedway der Nationen wird es wie im vergangenen Jahr 4-3-2-0 statt 3-2-1-0 Punkte in den Läufen geben, sodass es wichtig ist, beide Fahrer vor allem in den entscheidenden Läufen in die Punkte zu bringen. Ein Laufsieg wird bedeutungslos, wenn der Teamkollege Letzter wird und ein Duell mit 4:5 Punkten endet.



Sämtliche Rennen zum Speedway der Nationen werden wie der Grand Prix im kostenpflichtigen Eurosport-Player live übertragen.

Line-up Semifinale 1 in Vojens/DK (27.7.):



Deutschland: 1 Kai Huckenbeck ©, 2 Norick Blödorn, 3 Erik Riss. Teammanager: Herbert Rudolph.



Polen: 1 Bartosz Zmarzlik ©, 2 Maciej Janowski, 3 Patryk Dudek. Teammanager: Rafal Dobrucki.



USA: 1 Luke Becker ©, 2 Broc Nicol, 3 Dillon Ruml. Teammanager: Steve Evans.



Lettland: 1 Francis Gusts, 2 Jevgenijs Kostigovs ©, 3 Olegs Mihailovs. Teammanager: Vladimirs Ribnikovs.



Finnland: 1 Timo Lahti ©, 2 Timi Salonen, 3 Jesse Mustonen. Teammanager: Peter Jansson.



Australien: 1 Jason Doyle ©, 2 Max Fricke, 3 Jack Holder. Teammanager: Mark Lemon.



Ukraine: 1 Marko Levishyn, 2 Stanislav Melnychuk ©, 3 Vitalii Lysak. Teammanager: Vasyl Melnychuk.