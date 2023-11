Klaus Peter también competirá con Audi V8 en 2024

Las leyendas de los turismos se reorganizarán para la próxima temporada. Thorsten Stadler tomará las riendas de la serie. En elfuturo, sólo se permitirán turismos de los años 80 y 90, y los vehículos de la década de 2000 ya no podrán competir. El calendario de carreras también será diferente al de años anteriores. Las carreras del ADAC Racing Weekend y del DTM han desaparecido por completo del calendario. Bajo el nuevo lema "Familia y Amigos - Tour Europeo 2024", la serie de carreras sólo celebrará un fin de semana de carreras en Alemania.

Con su Audi V8, Klaus Peter -maestro panadero, empresario, tostador de café, padre de familia y piloto de carreras de Essen- es uno de los pilotos habituales de las leyendas de los turismos.

Todo empezó con un VW Scirocco Grupo 2 de la primera serie. En 1978, el legendario Willi Bergmeister, de Langenfeld, compitió en el Campeonato Europeo de Turismos con un modelo de estas características. El mismo tipo de vehículo ayudó al maestro panadero Klaus Peter, de Essen, a entrar en el automovilismo en 2011. Construyó el coche de tracción delantera junto con su hijo Axel. Al principio se sintió atraído por el Trofeo Youngtimer, un enfoque sin pretensiones para este hombre hecho a sí mismo con una marcada afición por los coches y la velocidad. "Estoy acostumbrado a tomar las cosas en mis manos", dice de sí mismo este padre de cuatro hijos.

Klaus Peter no compró un coche original de aquella época del DTM con su Audi, sino que construyó su reproducción él mismo junto con su hijo Axel, sabiendo que el resultado sería un proceso de desarrollo. "No podíamos echar mano de ninguna vieja estantería de recambios, no podíamos recurrir a toda la gama", informa el piloto. Y sin embargo: la fascinación por los grandes circuitos como Zandvoort o Spa-Francorchamps era mayor que cualquier sufrimiento - al igual que la cohesión familiar en el paddock. En 2019, los Peters se unieron a la entonces recién creada serie de carreras Touring Car Legends. Aquí les gustaba, aquí se sentían como en casa - aquí disfrutaban poniendo su café casero en la mesa. ¿Las perspectivas para el próximo año deportivo? Klaus Peter hace un cálculo asombrosamente sencillo, ya que es todo un hombre de negocios: "Antes pasábamos diez horas trabajando en el VW Scirocco para poder conducirlo durante una hora. Hoy pasamos 20 horas trabajando en el Audi V8 para poder conducirlo durante una hora. Me gustaría que volviéramos a alcanzar el antiguo coeficiente del Scirocco, entonces sería muy feliz".

Peter está deseando que empiece el nuevo calendario de carreras, con sus numerosos circuitos internacionales de renombre. "Oh, sí", reflexiona el empresario. "Eso es algo especial". Y luego añade lo que es realmente importante para él: "Quiero poder pilotar mi Audi V8 al mismo nivel que el campeón de 2020". Gerbert Luttikhuis es una referencia para mí con su Mercedes Clase 2, ¡ahí es donde quiero estar!".