Klaus Peter sera encore au départ en 2024 avec l'Audi V8

La saison prochaine, les légendes des voitures de tourisme seront modifiées. Thorsten Stadler reprend le sceptre de la série de courses. A l'avenir, seules les voitures de tourisme des années 80 et 90 seront autorisées à prendre le départ - les véhicules des années 2000 ne seront plus autorisés à prendre le départ. Le calendrier des courses est également différent de celui des années précédentes. Les courses avec l'ADAC Racing Weekend et le DTM ont complètement disparu de l'horaire. Sous le nouveau slogan "Family and Friends - European Tour 2024", la série de courses n'aura plus qu'un seul week-end de course en Allemagne.

Au volant de son Audi V8, Klaus Peter - un maître boulanger, entrepreneur, torréfacteur de café, père de famille et pilote de course originaire d'Essen - compte parmi les pilotes habituels des voitures de tourisme de légende.

Tout a commencé avec une VW Scirocco Groupe 2 de la première série. En 1978, le légendaire Willi Bergmeister de Langenfeld a participé au championnat européen des voitures de tourisme avec un tel modèle. En 2011, ce même type de véhicule a permis au boulanger d'Essen, Klaus Peter, de se lancer dans le sport automobile. Il a construit la traction avant avec son fils Axel. Il a d'abord été attiré par le Youngtimer Trophy, une approche sans prétention pour ce self-made-man qui a un penchant prononcé pour les voitures et la vitesse. "J'ai l'habitude de prendre les choses en main", dit de lui ce père de quatre enfants.

Klaus Peter n'a pas acheté une voiture originale de l'époque du DTM avec son Audi, mais a construit lui-même sa reproduction avec son fils Axel, en sachant qu'un processus de développement en résulterait. "Nous ne pouvions pas puiser dans une vieille étagère de pièces détachées, nous ne pouvions pas puiser dans le stock", raconte le pilote. Et pourtant : la fascination sur les grands circuits comme Zandvoort ou Spa-Francorchamps était plus grande que n'importe quelle souffrance - et la cohésion familiale dans le paddock. En 2019, les Peters se sont lancés dans la nouvelle série de course Tourenwagen Legends. C'est ici qu'ils se plaisaient, c'est ici qu'ils se sentaient chez eux - c'est ici qu'ils aimaient poser leur café torréfié par leurs soins sur la table. Quelles sont les perspectives pour l'année sportive à venir ? Klaus Peter fait un calcul d'une simplicité déconcertante, il est tout à fait commerçant : "Avant, sur la VW Scirocco, nous passions dix heures à la bricoler pour pouvoir rouler une heure. Aujourd'hui, sur l'Audi V8, nous travaillons 20 heures pour pouvoir rouler une heure. J'aimerais bien que nous retrouvions l'ancien coefficient de la Scirocco - je serais alors très satisfait".

Peter se réjouit du nouveau calendrier de courses avec ses nombreux circuits connus et internationaux. "Ah oui", réfléchit l'entrepreneur. "C'est déjà quelque chose de spécial". Puis il ajoute ce qui est vraiment important pour lui : "Je veux pouvoir rouler avec mon Audi V8 au même niveau que le champion de l'année 2020. Gerbert Luttikhuis est pour moi une référence avec sa Mercedes de classe 2 - c'est là que je veux aller !"