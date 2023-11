Klaus Peter gareggerà con l'Audi V8 anche nel 2024

Le leggende del turismo saranno riorganizzate per la prossima stagione. Thorsten Stadler prenderà le redini della serie. In futuro saranno ammesse solo le auto da turismo degli anni '80 e '90, mentre i veicoli degli anni 2000 non potranno più gareggiare. Anche il calendario delle gare sarà diverso dagli anni precedenti. Le gare con l'ADAC Racing Weekend e il DTM sono completamente scomparse dal calendario. Con il nuovo motto "Family and Friends - European Tour 2024", la serie di corse terrà solo un weekend di gara in Germania.

Con la sua Audi V8, Klaus Peter - panettiere, imprenditore, torrefattore, padre di famiglia e pilota da corsa di Essen - è uno dei piloti abituali delle leggende delle auto da turismo.

Tutto è iniziato con una VW Scirocco Gruppo 2 della prima serie. Nel 1978, il leggendario Willi Bergmeister di Langenfeld partecipò al Campionato Europeo Turismo con questo modello. Lo stesso tipo di veicolo ha aiutato il mastro fornaio Klaus Peter di Essen a entrare nel motorsport nel 2011. Ha costruito l'auto a trazione anteriore insieme al figlio Axel. Inizialmente è stato attratto dal Trofeo Youngtimer, un approccio senza pretese per un uomo che si è fatto da sé e che ha una spiccata inclinazione per le auto e la velocità. "Sono abituato a prendere in mano la situazione", dice il padre di quattro figli.

Klaus Peter non ha acquistato un'auto originale di quell'epoca del DTM con la sua Audi, ma ha costruito da sé la sua riproduzione insieme al figlio Axel, sapendo che il risultato sarebbe stato un processo di sviluppo. "Non potevamo attingere agli scaffali dei vecchi ricambi, non potevamo attingere all'intera gamma", racconta il pilota. Eppure: il fascino dei grandi circuiti come Zandvoort o Spa-Francorchamps era superiore a qualsiasi sofferenza, così come la coesione familiare nel paddock. Nel 2019, i Peters si unirono all'allora neonata serie di corse Touring Car Legends. Si sono trovati bene qui, si sono sentiti a casa, si sono divertiti a mettere in tavola il loro caffè tostato in casa. Le prospettive per il prossimo anno sportivo? Klaus Peter fa un calcolo sorprendentemente semplice, visto che è un uomo d'affari: "Una volta passavamo dieci ore a lavorare sulla VW Scirocco per poterla guidare per un'ora. Oggi, per guidare un'Audi V8, impieghiamo 20 ore di lavoro per poterla guidare per un'ora. Mi piacerebbe vedere che riusciamo a raggiungere di nuovo il vecchio coefficiente della Scirocco - allora sarei molto contento".

Peter non vede l'ora di affrontare il nuovo calendario di gare con i suoi numerosi circuiti conosciuti e internazionali. "Oh sì", pensa l'imprenditore. "È qualcosa di speciale". E poi aggiunge ciò che è davvero importante per lui: "Voglio essere in grado di guidare la mia Audi V8 allo stesso livello del campione 2020". Gerbert Luttikhuis è un punto di riferimento per me con la sua Mercedes Classe 2: è lì che voglio arrivare!".