Klaus Peter também vai competir com o Audi V8 em 2024

As lendas dos carros de turismo vão ser reorganizadas para a próxima época. Thorsten Stadler está a assumir as rédeas da série de corridas. No futuro, apenas serão permitidos carros de turismo dos anos 80 e 90 - os veículos dos anos 2000 já não são elegíveis para competir. O calendário de corridas também será diferente dos anos anteriores. As corridas com o ADAC Racing Weekend e o DTM desapareceram completamente do calendário. Sob o novo lema "Família e Amigos - European Tour 2024", a série de corridas terá apenas um fim de semana de corrida na Alemanha.

Com o seu Audi V8, Klaus Peter - um mestre padeiro, empresário, torrefator de café, homem de família e piloto de corridas de Essen - é um dos pilotos habituais das lendas dos carros de turismo.

Tudo começou com um VW Scirocco Grupo 2 da primeira série. Em 1978, o lendário Willi Bergmeister, de Langenfeld, competiu no Campeonato Europeu de Carros de Turismo com este modelo. O mesmo tipo de veículo ajudou o mestre padeiro Klaus Peter, de Essen, a entrar no desporto automóvel em 2011. Construiu o carro de tração dianteira juntamente com o seu filho Axel. Inicialmente, sentiu-se atraído pelo Troféu Youngtimer - uma abordagem despretensiosa para o homem que se fez a si próprio e que tem uma forte inclinação para os automóveis e para a velocidade. "Estou habituado a tomar as coisas nas minhas próprias mãos", diz o pai de quatro filhos sobre si próprio.

Klaus Peter não comprou um carro original da época do DTM com o seu Audi, mas construiu ele próprio a sua reprodução juntamente com o seu filho Axel - sabendo que o resultado seria um processo de desenvolvimento. "Não podíamos ir às velhas prateleiras de peças sobresselentes, não podíamos recorrer a toda a gama", relata o piloto. E ainda assim: o fascínio de grandes pistas de corrida como Zandvoort ou Spa-Francorchamps era maior do que qualquer sofrimento - assim como a coesão familiar no paddock. Em 2019, os Peters juntaram-se à então recém-criada série de corridas Touring Car Legends. Gostavam de estar aqui, sentiam-se em casa - gostavam de pôr o seu café caseiro na mesa. As perspectivas para o próximo ano desportivo? Klaus Peter faz um cálculo surpreendentemente simples, uma vez que é um homem de negócios: "Costumávamos passar dez horas a trabalhar no VW Scirocco para o podermos conduzir durante uma hora. Hoje, passamos 20 horas a trabalhar no Audi V8 para o conduzir durante uma hora. Gostaria que voltássemos a atingir o antigo coeficiente do Scirocco - aí sim, ficaria muito feliz."

Peter está ansioso pelo novo calendário de corridas, com as suas muitas pistas de corrida conhecidas e internacionais. "Oh sim", pensa o empresário. "Isso é algo especial." E depois acrescenta o que é realmente importante para ele: "Quero ser capaz de conduzir o meu Audi V8 ao mesmo nível que o campeão de 2020. Gerbert Luttikhuis é uma referência para mim com o seu Mercedes Classe 2 - é aí que eu quero estar!"