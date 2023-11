Le pilote DTM Mattia Drudi va-t-il rejoindre Aston Martin ?

Cette année, le pilote d'usine Audi Mattia Drudi a pris le départ du DTM. Mais après la fin du soutien de l'usine et la dissolution de l'équipe de pilotes, des rumeurs laissent entendre que l'Italien va rejoindre Aston Martin.

Cet été, Audi AG a décidé de mettre fin à son soutien financier aux équipes clientes en GT3 à la fin de l'année. La marque a également supprimé son équipe officielle de 14 pilotes, que vous pouvez consulter ici. De plus, il n'y aura plus d'engagements en usine - pour en savoir plus sur cette décision, cliquez ici.

L'Italien Mattia Drudi est l'une des victimes de cette décision. Drudi a participé cette année au DTM pour Tresor Orange 1, mais a vécu une saison difficile et exigeante, sans succès, comme toute l'équipe. Les choses se sont mieux passées pour Drudi, qui fait partie de l'équipe officielle Audi Sport customer racing depuis 2019, dans la GT World Challenge Europe Sprint Cup. Avec Ricardo Feller - qui participera également au DTM pour ABT Sportsline l'année prochaine - il a été sacré champion de la GT World Challenge Europe Sprint Cup - vous en saurez plus ici sur ce titre qui a suscité la controverse.

Mais contrairement à Feller, Drudi ne devrait plus prendre place dans des voitures aux quatre anneaux l'année prochaine !

La rumeur selon laquelle l'Italien de 25 ans deviendra pilote officiel d'Aston Martin l'année prochaine circule actuellement dans les paddocks de GT. Selon sa story Instagram, Drudi va en outre bientôt effectuer des essais qui seront décisifs pour la saison 2024. On ne sait pas si Drudi participera au DTM avec Aston Martin, bien qu'il y ait actuellement des rumeurs non fondées sur l'intérêt d'Aston Martin à être représenté par une équipe cliente dans cette série de courses.