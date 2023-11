Il pilota del DTM Mattia Drudi passerà alla Aston Martin?

In estate, Audi AG ha deciso di interrompere il sostegno finanziario alle squadre clienti nelle gare GT3 alla fine dell'anno; il marchio sta inoltre sciogliendo la squadra ufficiale di piloti, composta da 14 piloti, che potete vedere qui. Inoltre, non ci saranno più iscritti alle gare d'appalto: per saperne di più sulla decisione, cliccate qui.

Una delle vittime della decisione è l'italiano Mattia Drudi. Quest'anno Drudi ha partecipato al DTM per il Tresor Orange 1, ma ha vissuto una stagione difficile e impegnativa nella serie di corse - come tutto il team - senza un senso di realizzazione. Le cose sono andate meglio per Drudi, che dal 2019 fa parte della squadra ufficiale Audi Sport Customer Racing, nella GT World Challenge Europe Sprint Cup. Insieme a Ricardo Feller - che l'anno prossimo correrà per ABT Sportsline anche nel DTM - è diventato campione nella GT World Challenge Europe Sprint Cup - per saperne di più sulla vittoria del titolo, che è stata ricca di polemiche, cliccate qui.

Ma a differenza di Feller, Drudi probabilmente non guiderà più auto con quattro anelli l'anno prossimo!

Secondo le voci che circolano nei paddock delle gare GT, il 25enne italiano diventerà un pilota ufficiale Aston Martin l'anno prossimo. Secondo la sua storia su Instagram, Drudi completerà presto anche i test drive, che saranno fondamentali per la stagione 2024. Non è chiaro se Drudi gareggerà con Aston Martin nel DTM, anche se al momento si sono diffuse voci secondo cui Aston Martin sarebbe interessata a essere rappresentata nella serie di corse con un team clienti.