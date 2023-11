Irá o piloto do DTM Mattia Drudi mudar para a Aston Martin?

Mattia Drudi, piloto da Audi, competiu no DTM este ano. No entanto, após o fim do apoio às equipas de trabalho e a dissolução do grupo de pilotos, existem rumores de que o italiano irá para a Aston Martin.

No verão, a Audi AG decidiu descontinuar o apoio financeiro às equipas de clientes nas corridas de GT3 no final do ano - a marca está também a dissolver o plantel oficial de pilotos, que inclui 14 pilotos, que pode ver aqui. Também não haverá mais inscrições de equipas de trabalho - pode saber mais sobre a decisão aqui.

Uma das vítimas desta decisão é o italiano Mattia Drudi. Drudi participou no DTM para a Tresor Orange 1 este ano, mas passou por uma época difícil e desafiante na série de corridas - tal como toda a equipa - sem um sentimento de realização. As coisas correram melhor para Drudi, que faz parte da equipa oficial de corridas de clientes da Audi Sport desde 2019, na GT World Challenge Europe Sprint Cup. Juntamente com Ricardo Feller - que também correrá pela ABT Sportsline no DTM no próximo ano - ele se tornou campeão na GT World Challenge Europe Sprint Cup - saiba mais sobre a conquista do título, que foi cheia de controvérsia, aqui.

Mas, ao contrário de Feller, Drudi provavelmente já não estará a conduzir carros com quatro anéis no próximo ano!

Atualmente, correm rumores nos paddocks das corridas de GT de que o italiano de 25 anos se tornará um piloto de fábrica da Aston Martin no próximo ano. De acordo com a sua história no Instagram, Drudi também estará em breve a completar os testes de condução, o que será crucial para a época de 2024. Não é claro se Drudi irá competir com a Aston Martin no DTM, embora existam atualmente rumores de que a Aston Martin está interessada em ser representada na série de corridas com uma equipa cliente.