Frohburg : victoire de Jorn Hamberg, 3e place pour Lukas Maurer

La décision concernant le vainqueur final de l'IRRC Supersport a été reportée après la victoire de Jorn Hamberg lors de la première course à Frohburg. Lukas Maurer s'est emparé de la troisième place.

La décision pour la couronne de champion de l'IRRC Supersport doit se faire lors de la finale à Frohburg entre Marek Červený (WRP Wepol Racing Parts) et Jorn Hamberg (Performance Racing Achterhoek), une deuxième et une troisième place suffisant au Tchèque pour défendre son titre avec succès. Mais le jeune Néerlandais n'a pas perdu tout espoir, comme il l'a clairement démontré en signant le meilleur temps de l'entraînement.

Dès la ligne de départ, le duel attendu entre Hamberg et Červený s'est développé. Jusqu'à la mi-temps de la course de 10 tours, les positions des prétendants au titre ont changé à plusieurs reprises. En réalisant le meilleur temps de la course, Hamberg a pu prendre une avance décisive sur son adversaire au sixième tour, dont la résistance était ainsi brisée. A l'arrivée, le pilote Yamaha avait près de sept secondes d'avance.

La lutte pour la troisième place a été tout aussi passionnante. L'Irlandais Derek McGee et le Suisse Lukas Maurer (Closed Roads Racing), en tant que pilotes invités, se sont livrés à une belle bataille avec le Néerlandais Ilja Caljouw (Performance Racing Achterhoek) et l'Allemand Sebastian Frotscher (Team Schleizer Dreieck). Ce n'est qu'au dernier tour que la décision a été prise en faveur de Maurer pour sa première en Supersport.

La performance du Britannique Gary Johnson (Team Schleizer Dreieck) a été remarquable. Le double vainqueur du Tourist Trophy, qui s'était fracturé le fémur à Hořice à la mi-mai lors d'une chute dont il n'était pas responsable, s'est imposé sur le circuit de 4,780 kilomètres dans un duel roue contre roue avec l'Allemand Rico Vetter (VRP Vetter Racing Performance) et a pu se réjouir de la dixième place pour son retour sur le circuit.

IRRC Supersport, Frohburg

Résultat de la course 1

1. Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 10 tours. 2. Marek Červený (CZ), Triumph, 6,913 sec de retard. 3. Lukas Maurer (CH)*, Yamaha, +9,497 sec. 4. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 5. Derek McGee (IRL)*, Kawasaki. 6. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 7. Petr Najman (CZ), Yamaha. 8. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 9. Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha. 10. Gary Johnson (GB), Triumph. En outre : 11. Rico Vetter (D), Kawasaki. 14. Robert Rohde (D)*, Honda. 18. Tobias Hinze (D)*, Yamaha. 19. Andreas Jochum (D), Yamaha. 22. Tobias Grünzinger (D)*, Suzuki. 26. Dirk Walter (D), Triumph.

*Pilote invité (pas de points)