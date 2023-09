Frohburg: vince Jorn Hamberg, 3° posto per Lukas Maurer

La decisione per la corona del campionato IRRC Supersport deve essere presa nella finale di Frohburg tra Marek Červený (WRP Wepol Racing Parts) e Jorn Hamberg (Performance Racing Achterhoek), con un secondo e un terzo posto sufficienti al ceco per difendere con successo il suo titolo. Ma il giovane olandese non ha ancora perso le speranze, come ha chiaramente sottolineato con un miglior tempo in prova.

Fin dalla linea di partenza si è sviluppato l'atteso duello tra Hamberg e Červený. Fino a metà dei 10 giri, le posizioni dei contendenti al titolo sono cambiate più volte. Con il tempo più veloce della gara, Hamberg è riuscito a staccare decisamente l'avversario al sesto giro, la cui resistenza è stata così spezzata. Al traguardo, il pilota della Yamaha aveva un vantaggio di quasi sette secondi.

La battaglia per il terzo posto è stata altrettanto emozionante, con l'irlandese Derek McGee e lo svizzero Lukas Maurer (Closed Roads Racing) come piloti ospiti che si sono dati battaglia con l'olandese Ilja Caljouw (Performance Racing Achterhoek) e il tedesco Sebastian Frotscher (Team Schleizer Dreieck). Solo all'ultimo giro la decisione è stata presa a favore di Maurer alla sua prima in Supersport.

La prestazione del britannico Gary Johnson (Team Schleizer Dreieck) è stata notevole. Il due volte vincitore del Tourist Trophy, che a metà maggio si era fratturato una coscia in un incidente a Hořice senza alcuna colpa, ha prevalso in un duello ruota a ruota con il tedesco Rico Vetter (VRP Vetter Racing Performance) sul circuito di 4,780 chilometri ed è stato contento di concludere al decimo posto il suo ritorno in pista.

IRRC Supersport, Frohburg

Risultato gara 1

1° Jorn Hamberg (NL), Yamaha, 10 giri. 2° Marek Červený (CZ), Triumph, +6,913 sec. 3° Lukas Maurer (CH)*, Yamaha, +9,497 sec. 4° Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 5° Derek McGee (IRL)*, Kawasaki. 6° Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 7° Petr Najman (CZ), Yamaha. 8° Mauro Poncini (CH), Yamaha. 9° Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha. 10° Gary Johnson (GB), Triumph. Inoltre: 11° Rico Vetter (D), Kawasaki. 14° Robert Rohde (D)*, Honda. 18° Tobias Hinze (D)*, Yamaha. 19° Andreas Jochum (D), Yamaha. 22° Tobias Grünzinger (D)*, Suzuki. 26. Dirk Walter (D), Triumph.

*Piloti ospiti (senza punti)