Datzer bat Grams après une course de rattrapage, 5e place pour Hoff

David Datzer (MTP-Racing by Syntainics) contre Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) ou le pilote invité contre le héros local et le favori du public, tel est le combat pour les lauriers lors de la finale de l'IRRC Superbike à Frohburg. Lors des essais, Datzer s'est imposé de cinq millièmes de seconde ( !) face à son compatriote allemand et collègue de marque BMW, pour qui la deuxième place au classement final est encore en jeu.

Le Finlandais Erno Kostamo (38 Motorsport Syntainics) complète la première ligne de départ. La quatrième place sur la grille de départ est revenue à Jorn Hamberg (Performance Racing Achterhoek), qui a pris le départ à Frohburg pour la première fois avec une moto Superbike. Le Néerlandais a créé la surprise en devançant le tout nouveau champion suisse Lukas Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS) et l'Allemand Patrick Hoff (Neumann Racing), qui a remporté deux fois le maximum de points à Schleiz.

La première course sur le circuit de 4,780 kilomètres situé à la périphérie de Frohburg n'était pas pour les faibles. Dès la ligne de départ, Grams s'est placé en tête et a augmenté son avance à plus de quatre secondes à la mi-temps. Le quintuple champion IRRC de Superbike semblait déjà assuré de la victoire, mais le Saxon de 40 ans de Limbach-Oberfrohna a finalement dû s'avouer vaincu de justesse.

Datzer, quant à lui, a connu un premier tour catastrophique. Le poleman n'est revenu qu'en sixième position après le premier tour, mais le Bavarois de 31 ans de Vilsbiburg a ensuite entamé une irrésistible course-poursuite. En enchaînant les tours les plus rapides, il a progressé place après place et son retard sur le leader a fondu comme du beurre en plein soleil. Dans le dernier tour, il a réussi l'impossible et a remporté la course.

Derrière Kostamo et Hamberg, qui, comme Datzer, n'ont pas marqué de points en tant qu'invités, Hoff a remporté 20 points pour le championnat en tant que deuxième meilleur pilote régulier. Maurer, qui occupait la deuxième place dans la phase initiale, a dû se contenter de la sixième place. Tandis que Johannes Schwimmbeck (MTP-Racing) s'est dirigé vers une huitième place sans être inquiété, Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel) a dû lutter longtemps pour s'imposer dans le duel pour la dixième place face à Luca Gottardi (Syntainics by Penz13).

IRRC Superbike, Frohburg

Résultat de la course 1

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 tours. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,926 sec de plus. 3. Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 sec. 4. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5. Patrick Hoff (D), BMW. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Markus Karlsson (S), BMW. 8. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9. Laurent Hoffmann (B), BMW. 10. Nico Müller (D), BMW. En outre : 13. Udo Reichmann (D)*, BMW. 14. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16. Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18. Christoph Kreller (D), BMW. 19. Rene Grundei (D), Kawasaki. 20. Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23. Florian Astner (A), BMW. 25. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27. Paul Manx (D), Honda.

* Pilotes invités (pas de points)