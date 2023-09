Datzer batte Grams dopo il recupero, 5° posto per Hoff

David Datzer (MTP-Racing by Syntainics) contro Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) o il pilota ospite contro l'eroe locale e il beniamino del pubblico è la battaglia per gli allori della finale IRRC Superbike a Frohburg. Nelle prove, Datzer è riuscito a battere di cinque millesimi di secondo (!) il suo connazionale tedesco e collega di marca BMW, per il quale è ancora in gioco il secondo posto nella classifica finale.

Il finlandese Erno Kostamo (38 Motorsport Syntainics) ha completato la prima fila della griglia. Il quarto posto in griglia è andato a Jorn Hamberg (Performance Racing Achterhoek), che a Frohburg correva per la prima volta con una moto Superbike. L'olandese, un po' a sorpresa, è riuscito a lasciarsi alle spalle il neo-campione svizzero Lukas Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS) e il tedesco Patrick Hoff (Neumann Racing), che ha conquistato il massimo dei punti due volte a Schleiz.

La prima gara sul percorso di 4,780 km alla periferia di Frohburg non è stata per i deboli di cuore. Grams ha preso il comando dalla linea di partenza e ha esteso il suo vantaggio a oltre quattro secondi a metà gara. Il cinque volte campione IRRC Superbike sembrava già un sicuro vincitore, ma alla fine il quarantenne sassone di Limbach-Oberfrohna ha dovuto ammettere la sconfitta con uno stretto margine.

Datzer, d'altra parte, ha avuto un primo giro infelice. Il pole setter è rientrato dal primo giro solo al sesto posto, ma poi il 31enne bavarese di Vilsbiburg ha iniziato una corsa irresistibile per recuperare. Con un giro veloce dopo l'altro è risalito di posizione in posizione, anche il suo distacco dal leader si è sciolto come burro sotto il sole cocente. Nell'ultimo giro è riuscito a fare l'impossibile e ha vinto la gara.

Dietro a Kostamo e Hamberg, che, come Datzer in qualità di ospite, sono rimasti a mani vuote nei punti, Hoff, come secondo miglior pilota regolare, ha raccolto 20 punti per il campionato. Maurer, che nelle prime fasi era al secondo posto, si è dovuto accontentare del sesto posto. Mentre Johannes Schwimmbeck (MTP-Racing) ha corso verso un ottavo posto incontrastato, Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel) ha dovuto lottare a lungo per prevalere nel duello per il 10° posto contro Luca Gottardi (Syntainics by Penz13).

IRRC Superbike, Frohburg

Risultato gara 1

1° David Datzer (D)*, BMW, 10 giri. 2° Didier Grams (D), BMW, +0,926 sec. 3° Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 sec. 4° Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5° Patrick Hoff (D), BMW. 6° Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7° Markus Karlsson (S), BMW. 8° Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9° Laurent Hoffmann (B), BMW. 10° Nico Müller (D), BMW. Inoltre: 13° Udo Reichmann (D)*, BMW. 14° Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16° Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18° Christoph Kreller (D), BMW. 19° Rene Grundei (D), Kawasaki. 20° Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23° Florian Astner (A), BMW. 25° Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27. Paul Manx (D), Honda.

* Piloti ospiti (senza punti)