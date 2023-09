Officiel : Franco Morbidelli sur Pramac-Ducati en 2024

Ce lundi, Pramac Racing avait annoncé une grande nouvelle pour 16 heures sur les canaux de médias sociaux. Contrairement à la confusion en ligne de Repsol Honda la semaine dernière, la nouvelle attendue par tous a effectivement suivi : Franco Morbidelli prendra en 2024 la place de Johann Zarco, qui passe chez Honda pour deux ans.

Morbidelli, triple vainqueur du MotoGP en 2020 et vice-champion du monde, se voit ainsi offrir une nouvelle chance chez Prima Pramac Racing après deux ans et demi de vaches maigres dans l'équipe d'usine Yamaha, et ce sur une moto Ducati actuelle. Il pilotera une GP24 en 2024, tout comme les pilotes officiels Ducati Pecco Bagnaia et Enea Bastianini ainsi que son nouveau coéquipier Jorge Martin.

"Je suis très heureux que Franco rejoigne notre famille pour 2024", a annoncé le directeur de l'équipe Paolo Campinoti. "Nous avons une excellente relation et il a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il était un champion. Je suis convaincu qu'il trouvera dans notre équipe les conditions pour se battre à nouveau pour les positions qu'il mérite".

Pour ce faire, Pramac répond, avec l'engagement du protégé de VR46, au souhait du sponsor titre Prima, un groupe d'assurance italien, de disposer d'un pilote italien.

Le directeur de course de Ducati, Gigi Dall'Igna, a également salué Morbidelli : "Nous sommes heureux d'accueillir Franco Morbidelli dans l'équipe Pramac Racing soutenue par l'usine, sur une Desmosedici d'usine. Franco est un pilote avec beaucoup de talent et d'expérience. Il a prouvé plus d'une fois qu'il était fort et rapide. Ce n'est pas un hasard s'il a été vice-champion du monde MotoGP en 2020 avec trois victoires. Nous sommes convaincus qu'avec Pramac et grâce à notre soutien, il pourra montrer tout son potentiel".