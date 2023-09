Ufficiale: Franco Morbidelli su Pramac-Ducati nel 2024

Pramac Racing aveva annunciato grandi novità sui suoi canali social media per le 16 di oggi, lunedì, e a differenza della confusione online di Repsol Honda della scorsa settimana, è stata effettivamente seguita dalla notizia che tutti si aspettavano: Franco Morbidelli prenderà il posto di Johann Zarco nel 2024, che si trasferirà per due anni alla Honda.

Morbidelli, tre volte vincitore della MotoGP e secondo classificato nel 2020, avrà così una nuova opportunità in Prima Pramac Racing dopo due anni e mezzo di magra nel team ufficiale Yamaha - e su una moto Ducati attuale. Nel 2024 guiderà una GP24, proprio come i piloti ufficiali Ducati Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, oltre al suo nuovo compagno di squadra Jorge Martin.

"Sono molto felice che Franco si unisca alla nostra famiglia per il 2024", ha annunciato il Team Principal Paolo Campinoti. "Abbiamo un ottimo rapporto e lui ha dimostrato più volte di essere un campione. Sono convinto che nella nostra squadra troverà le condizioni per lottare ancora per le posizioni che merita".

A tal fine, l'ingaggio del pupillo di VR46 da parte di Pramac soddisfa il desiderio del title sponsor Prima, un gruppo assicurativo italiano, di avere un pilota italiano.

Anche il Direttore di Gara Ducati Gigi Dall'Igna ha dato il benvenuto a Morbidelli: "È un piacere dare il benvenuto a Franco Morbidelli nel Pramac Racing Team, supportato dalla fabbrica, in sella a una Desmosedici factory. Franco è un pilota con molto talento ed esperienza. Ha dimostrato più di una volta di essere forte e veloce. Non è un caso che nel 2020 si sia classificato secondo in MotoGP con tre vittorie. Siamo convinti che con Pramac e grazie al nostro supporto sarà in grado di mostrare tutto il suo potenziale".