Inde FP1 : Bez devant Marc Márquez, problèmes chez Yamaha

La première séance d'entraînement du MotoGP sur le circuit international de Buddh, long de 5,010 km avec ses huit virages à droite et ses cinq virages à gauche, a débuté à 11h15 heure locale (7h45 en Europe centrale) alors que la température de l'air était déjà de 33 degrés et celle de l'asphalte de 46 degrés. Dès le début de la séance de 70 minutes, Michele Pirro a glissé au virage 5. Le pilote d'essai Ducati remplacera Enea Bastianini en Inde et au Japon la semaine prochaine.

Stefan Bradl est également remplaçant pour le début de la tournée asiatique. Le Bavarois pilotera à la place d'Alex Rins la Honda LCR au look spécial Castrol.

Durant les premières minutes, les pilotes MotoGP ont tâtonné pour trouver les points de freinage et la ligne idéale, allant régulièrement très loin. La zone de freinage précédant le virage 1 s'est révélée particulièrement délicate, plusieurs pilotes ayant fait une sortie de piste involontaire - généralement sans gravité. Brad Binder n'a toutefois pas réussi à freiner suffisamment sa KTM après le départ-arrivée et a chuté après dix minutes dans le bac à gravier.

Takaaki Nakagami a connu une sortie de piste plus grave dans le virage 1 à la mi-temps de la FP1 : sa LCR-Honda s'est retournée dans le bac à graviers et a été salement amochée, le Japonais lui-même semblant d'abord un peu sonné, mais il s'est ensuite relevé.

Fabio Quartararo a également connu un début de GP indien mouvementé, mais pour d'autres raisons : Il a dû arrêter sa moto à deux reprises dans la première demi-heure en raison de problèmes techniques, apparemment au niveau de la boîte de vitesses. Dans le box Yamaha, on a alors travaillé avec zèle derrière un écran. Quartararo n'a pu boucler que dix tours et son coéquipier Franco Morbidelli n'a pas été autorisé à reprendre la piste après 17 tours.

La star de Repsol Honda Marc Márquez a évité un crash de manière acrobatique au virage 12. Le pilote GASGAS-Tech3 Pol Espargaró a quant à lui chuté à deux reprises dans les virages 13 et 4.

Les temps se sont nettement améliorés au fil de la séance FP1 prolongée à 70 minutes : après les 20 premières minutes sur le nouveau circuit GP, le pilote officiel Aprilia Aleix Espargaró menait encore en 1:47,611 min. A la mi-temps, l'as Pramac-Ducati Jorge Martin a amélioré le temps de référence à 1:46,817 min.

Alors que le leader du championnat du monde Pecco Bagnaia a passé toute la séance avec le même pneu arrière médium, d'autres sont allés chercher des pneus frais dans les dernières minutes, bien que la FP1 ne compte plus pour l'accès direct à la Q2 : Marco Bezzecchi, la jeune star de VR46-Ducati, a signé le meilleur temps en 1'45, tandis que Marc Márquez s'est rapproché à 0,139 seconde du troisième du championnat du monde et a pris la deuxième place devant Brad Binder.

Résultats MotoGP FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min.

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez (Honda), + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveura, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Mirbidleli, Yamaha, + 2,115

22e Bradl, Honda, + 2,755

Résultats Moto2 FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Chantra, Kalex, 1:52,596 min

2. Acosta, Kalex, + 0,282 sec

3. Ogura, Kalex, + 0,899

4. Dixon, Kalex, + 0,961

5. Salac, Kalex, + 1,064

6. Arbolino, Kalex, + 1,160

7. Gonzalez, Kalex, + 1,200

8. Roberts, Kalex, + 1,212

9. Foggia, Kalex, + 1,242

10. Lowes, Kalex, + 1,242

11. Tulovic, Kalex, + 1,344

12. Ramirez, Kalex, + 1,396

13. Guevara, Kalex, + 1,511

14. Lopez, Boscoscuro, + 1,528

15e V/d Goorbergh, Kalex, + 1,542