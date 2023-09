India FP1: Bez davanti a Marc Márquez, problemi Yamaha

La prima sessione di prove della MotoGP sui 5,010 km del Buddh International Circuit, con le sue otto curve a destra e cinque a sinistra, è iniziata alle 11.15 ora locale (7.45 in Europa centrale) con una temperatura dell'aria di 33 gradi e dell'asfalto di 46 gradi. Proprio all'inizio della sessione di 70 minuti, Michele Pirro è scivolato alla curva 5. Il collaudatore della Ducati sostituisce Enea alla guida della moto. Il collaudatore Ducati sostituisce Enea Bastianini in India e in Giappone la prossima settimana.

Anche Stefan Bradl farà un'apparizione come sostituto all'inizio del tour asiatico. Il bavarese guida la Honda LCR nella speciale veste Castrol al posto di Alex Rins.

Nei primi minuti, i piloti della MotoGP si sono orientati verso i punti di frenata e la linea di gara, andando regolarmente larghi. La zona di frenata prima della curva 1 si è rivelata particolarmente insidiosa, con diversi piloti che hanno fatto un giro involontario, per lo più innocuo. Anche Brad Binder, tuttavia, non è riuscito a frenare a sufficienza la sua KTM dopo la partenza e si è schiantato sul letto di ghiaia dopo dieci minuti.

Takaaki Nakagami ha avuto un incidente più serio alla curva 1 a metà delle FP1: la sua Honda LCR si è ribaltata nella ghiaia ed è stata gravemente danneggiata; lo stesso pilota giapponese è sembrato un po' malconcio all'inizio, ma si è poi rimesso in piedi.

Anche Fabio Quartararo ha avuto un inizio difficile del GP d'India, ma per motivi diversi: Ha dovuto parcheggiare la sua moto due volte nella prima mezz'ora per problemi tecnici, a quanto pare si trattava del cambio. Nel box Yamaha hanno lavorato duramente dietro a un paravento. Quartararo ha completato solo dieci giri e anche il suo compagno di squadra Franco Morbidelli non è stato mandato in pista dopo 17 giri.

La stella della Repsol Honda Marc Márquez ha evitato acrobaticamente una caduta alla curva 12. Il pilota del GASGAS-Tech3 Pol Espargaró, invece, è stato vittima di due cadute alla curva 13 e alla curva 4.

I tempi sono migliorati sensibilmente con l'avanzare dei 70 minuti della sessione FP1: dopo i primi 20 minuti sul nuovo tracciato del GP, il pilota ufficiale Aprilia Aleix Espargaró era ancora in testa in 1'47.611". A metà tempo, l'asso della Pramac-Ducati Jorge Martin ha migliorato il tempo di riferimento in 1'46.817".

Mentre il leader del Campionato del Mondo Pecco Bagnaia ha trascorso l'intera sessione con lo stesso pneumatico medio posteriore, altri hanno montato gomme fresche nei minuti finali, anche se le FP1 non contano più per l'accesso diretto alla Q2: Il giovane della VR46 Ducati Marco Bezzecchi ha fatto segnare il miglior tempo con il primo 1'45, Marc Márquez è arrivato a soli 0,139sec dalla medaglia di bronzo del Campionato del Mondo e ha concluso secondo davanti a Brad Binder.

Risultati MotoGP FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2° Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,320

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5° Viñales, Aprilia, + 0,488

6° Zarco, Ducati, + 0,586

7° Marini, Ducati, + 0,619

8° Martin, Ducati, + 0,620

9° Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10° Mir, Honda, + 0,815

11° Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12° Nakagami, Honda, + 0,976

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14° Alex Márquez (Honda), + 1,207

15° Bagnaia, Ducati, + 1.060

16° Miller, KTM, + 1.381

17° Oliveura, Aprilia, + 1.429

18° Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19° Quartararo, Yamaha, + 1.524

20° Pirro, Ducati, + 2.038

21° Mirbidleli, Yamaha, + 2.115

22° Bradl, Honda, + 2.755

Risultati Moto2 FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1° Chantra, Kalex, 1:52.596 min.

2° Acosta, Kalex, + 0,282 sec.

3° Ogura, Kalex, + 0,899

4° Dixon, Kalex, + 0,961

5° Salac, Kalex, + 1,064

6° Arbolino, Kalex, + 1,160

7° Gonzalez, Kalex, + 1.200

8° Roberts, Kalex, + 1.212

9° Foggia, Kalex, + 1.242

10° Lowes, Kalex, + 1.242

11° Tulovic, Kalex, + 1.344

12° Ramirez, Kalex, + 1.396

13° Guevara, Kalex, + 1,511

14° Lopez, Boscoscuro, + 1.528

15° V/d Goorbergh, Kalex, + 1,542