Índia FP1: Bez à frente de Marc Márquez, problemas com a Yamaha

A primeira sessão de treinos de MotoGP nos 5,010 km do Circuito Internacional de Buddh, com as suas oito curvas à direita e cinco à esquerda, começou às 11h15 locais (7h45 na Europa Central) com temperaturas do ar de 33 graus e do asfalto de 46 graus. Logo no início da sessão de 70 minutos, Michele Pirro escorregou na curva 5. O piloto de testes da Ducati substitui Enea Bastianini na Índia e no Japão na próxima semana.

Stefan Bradl também vai estar presente no início da digressão asiática. O bávaro monta a LCR Honda com o visual especial Castrol em vez de Alex Rins.

Nos primeiros minutos, os pilotos de MotoGP sentiram o caminho para os pontos de travagem e para a linha de corrida e, regularmente, foram para fora. A zona de travagem antes da curva 1 provou ser particularmente complicada, com vários pilotos a darem uma volta involuntária - a maioria inofensiva. Brad Binder, no entanto, também não conseguiu travar suficientemente a sua KTM após o final da partida e caiu na gravilha após dez minutos.

Takaaki Nakagami teve um acidente mais grave na curva 1, a meio da primeira sessão de treinos livres: a sua LCR Honda capotou na gravilha e ficou muito danificada, o próprio piloto japonês parecia um pouco abatido no início, mas recuperou depois.

Fabio Quartararo também teve um início atribulado no GP da Índia, mas por razões diferentes: Teve de estacionar a moto duas vezes na primeira meia hora com problemas técnicos, aparentemente na caixa de velocidades. Na box da Yamaha trabalharam arduamente atrás de um ecrã. Quartararo só completou dez voltas e o seu companheiro de equipa Franco Morbidelli também não foi enviado para a pista após 17 voltas.

Marc Márquez, estrela da Repsol Honda, evitou acrobaticamente uma queda na curva 12. O piloto da GASGAS-Tech3, Pol Espargaró, por outro lado, teve duas quedas nas curvas 13 e 4.

Os tempos melhoraram visivelmente à medida que a sessão de 70 minutos da FP1 avançava: após os primeiros 20 minutos na nova pista de GP, o piloto de fábrica da Aprilia, Aleix Espargaró, ainda liderava com 1'47.611". Ao intervalo, o ás da Pramac-Ducati, Jorge Martin, melhorou o tempo de referência para 1'46.817".

Enquanto o líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia, passou toda a sessão com o mesmo pneu traseiro médio, outros pilotos utilizaram pneus novos nos últimos minutos, embora o FP1 já não conte para a entrada direta na Q2: O jovem da VR46 Ducati Marco Bezzecchi assinou o melhor tempo com o primeiro 1m45s, Marc Márquez ficou a 0,139s do medalhista de bronze do Campeonato do Mundo e terminou em segundo, à frente de Brad Binder.

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0,619

8º Martin, Ducati, + 0,620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez (Honda), + 1,207

15º Bagnaia, Ducati, + 1,060

16º Miller, KTM, + 1,381

17º Oliveura, Aprilia, + 1,429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2.038

21º Mirbidleli, Yamaha, + 2,115

22º Bradl, Honda, + 2,755

Resultados Moto2 FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Chantra, Kalex, 1:52.596 min.

2º Acosta, Kalex, + 0,282 seg.

3º Ogura, Kalex, + 0,899

4º Dixon, Kalex, + 0,961

5º Salac, Kalex, + 1,064

6º Arbolino, Kalex, + 1,160

7º Gonzalez, Kalex, + 1,200

8º Roberts, Kalex, + 1,212

9º Foggia, Kalex, + 1,242

10º Lowes, Kalex, + 1.242

11º Tulovic, Kalex, + 1.344

12º Ramirez, Kalex, + 1.396

13º Guevara, Kalex, + 1,511

14º Lopez, Boscoscuro, + 1,528

15º V/d Goorbergh, Kalex, + 1,542