Crutchlow: "Dos carreras, dos vueltas largas: una primicia".

Cal Crutchlow terminó en 19ª posición en la sesión clasificatoria del GP de Japón, por lo que encabezó la última fila de la parrilla, junto a sus compañeros de pruebas Stefan Bradl y Michele Pirro. "Soy tan viejo y tengo tan mala vista que ni siquiera puedo ver los semáforos desde atrás en la salida", dijo el británico de 37 años en el micrófono de Alex Hofmann para ServusTV.

Tras la carrera, la ronda de periodistas continuó en una línea similar. "He hecho dos carreras y dos vueltas largas, debe ser la primera vez", declaró secamente el tres veces ganador del GP.

De hecho, Crutchlow ya tuvo que tomar el camino largo en la curva 3 una vez el sábado en el sprint debido a infracciones de "límites de pista". Terminó la carrera de corta distancia en 18ª posición, tras lo cual atribuyó las repetidas salidas de pista a los efectos del paquete aerodinámico.

"No creo que esta aerodinámica sea la adecuada. Lo dije después de los tests, ahora la he vuelto a usar y ahora sé con certeza que no es la dirección correcta", subrayó el piloto probador de Yamaha. "La moto es muy difícil de manejar, pero además al frenar no puedes decelerar la moto correctamente porque demasiada carga aerodinámica hace que la parte delantera se bloquee constantemente. Pierdes mucho agarre trasero y eso hace que la moto sea muy difícil de pilotar. Es muy difícil maniobrar y acelerar a la salida de las curvas".

"Al final hemos aprendido que no es la dirección correcta. Eso es positivo porque es lo que necesitábamos ver: cometes errores y luego puedes seguir adelante. Para eso estamos aquí, para encontrar los problemas. No estamos aquí para mejorar de verdad. Primero tenemos que entender lo que está bien y lo que está mal", explicó Crutchlow.

Sin embargo, Cal volvió a salir a la carrera del domingo con el poco querido paquete aerodinámico: "Estoy probando aquí todo lo que no funciona de Yamaha. He vuelto a utilizar el paquete aerodinámico, que no me gusta. Pero ese era el plan de Yamaha y tengo que hacer lo que Yamaha quiere que haga. Y estoy contento de hacerlo porque al final no importa en qué lugar termine la carrera mientras recojamos datos".

El motivo de la segunda penalización de vuelta larga del fin de semana fue entonces en la carrera de bandera a bandera, por un cambio, no la superación múltiple de los "límites de la pista", sino un procedimiento incorrecto durante el cambio de moto.

"Recibí la penalización de vuelta larga porque alguien estaba delante de mi señal cuando entré en boxes. Tenemos que girar detrás de estas placas de matrícula en el suelo, pero no pude verlo y me fui por el lado equivocado. Me dieron una vuelta larga por eso", descubrió el propio Crutchlow después de la carrera. "No tenía ni idea de por qué me habían penalizado, pensé que debían haber cometido un error o que me había llevado por delante a alguien y no lo sé... Pero sí, ha sido una carrera de locos, pero sacaremos algo positivo de ella".

Crutchlow subrayó repetidamente que sólo estaba en el grupo de pruebas. Pero aún así vio una oportunidad en la carrera del domingo. Jugó al póquer - como Pirro, Quartararo, Bradl y Morbidelli - y se quedó con neumáticos lisos durante dos vueltas, mientras que todos los de arriba ya habían entrado en boxes después de la primera vuelta para el "cambio de moto" para cambiar a neumáticos de lluvia.

"Fue una decisión equivocada, por supuesto, porque estábamos demasiado atrás", reconoce el veterano piloto. "Debería haber entrado en boxes una vuelta antes, entonces habría estado en una mejor posición. Porque mi ritmo bajo la lluvia era muy bueno. Estaba alcanzando a los que tenía delante, así que sabía que podía haber sido fuerte. Pero fue la decisión correcta parar la carrera. Cuando salieron las banderas rojas, acababa de adelantar a los dos pilotos que tenía delante, pero la vuelta anterior es la que cuenta".

Después de doce vueltas, Cal Crutchlow terminó 13º, lo que aún le valió tres puntos en el Campeonato del Mundo.

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi (1.10.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 vuelta menos

19º Viñales, Aprilia, 1 vuelta menos

- Zarco, Ducati, sin clasificar tras una caída

- Binder, KTM, 7 vueltas menos

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 478 puntos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.