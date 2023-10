Crutchlow : "Deux courses, deux longs laps - une première".

Cal Crutchlow a terminé 19ème des qualifications du GP du Japon et a donc pris la tête de la dernière ligne de départ, aux côtés de ses collègues pilotes d'essais Stefan Bradl et Michele Pirro. "Je suis tellement vieux et j'ai une si mauvaise vue que je ne vois pas du tout le feu rouge au départ depuis là-bas", a déclaré le Britannique de 37 ans en faisant de son mieux sur la grille au micro de ServusTV d'Alex Hofmann.

Après la course, il a poursuivi de la même manière dans le cercle des journalistes. "J'ai fait deux courses et deux longs laps, cela doit être une nouveauté", a constaté sèchement le triple vainqueur du GP.

En fait, Crutchlow avait déjà dû prendre une fois le long chemin du virage 3 lors du sprint de samedi pour des infractions de "track limits". Il a terminé la course sur la courte distance en 18e position, après quoi il a attribué les passages répétés sur le green hors de la piste réelle aux effets du package aéro.

"Je ne pense pas que cet aérodynamisme soit la bonne direction. Je l'ai dit après les tests, je l'ai réutilisé et maintenant je sais définitivement que ce n'est pas la bonne direction", a souligné le pilote d'essai Yamaha. "La moto est très difficile à manier, mais tu ne peux pas non plus ralentir correctement la moto lors des freinages, car trop de downforce entraîne un blocage permanent de l'avant. On perd beaucoup d'adhérence à l'arrière, ce qui rend la moto très difficile à piloter. C'est vraiment difficile de manœuvrer et d'accélérer en sortie de virage".

"A la fin, nous avons appris que ce n'était pas la bonne direction. C'est positif, car c'est ce que nous devions voir - on fait des erreurs pour pouvoir ensuite aller de l'avant. C'est pour cela que nous sommes ici, pour trouver les problèmes. Nous ne sommes pas là pour nous améliorer réellement. Nous devons d'abord comprendre ce qui va et ce qui ne va pas", a expliqué Crutchlow.

Mais dimanche, Cal a de nouveau été envoyé sur la grille de départ avec le package aéro mal aimé : "Je teste ici tout ce qui vient de Yamaha et qui ne fonctionne pas. J'ai à nouveau utilisé le package aéro que je n'aime pas. Mais c'était le plan de Yamaha et je dois faire ce que Yamaha veut que je fasse. Et je le fais avec plaisir, parce qu'à la fin de la journée, peu importe la place à laquelle je termine la course, tant que nous recueillons des données".

La raison de la deuxième pénalité pour long lap du week-end n'était alors pas, pour changer, le dépassement multiple des "track limits" lors de la course flag-to-flag, mais une procédure incorrecte lors du changement de moto.

"J'ai été sanctionné d'un long lap penalty parce que quelqu'un se tenait devant ma plaque quand je suis arrivé au stand. Nous devons en effet tourner derrière ces plaques au sol, mais je n'ai pas pu le voir et je suis parti du mauvais côté. J'ai donc écopé d'un long laps", a expliqué Crutchlow après la course. "Je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle j'avais été pénalisé, j'ai pensé qu'ils avaient dû faire une erreur ou que j'avais dégagé quelqu'un et je ne sais pas... Mais oui, c'était une course folle, mais nous en tirons quelques aspects positifs".

Crutchlow a certes souligné à plusieurs reprises qu'il n'était là qu'à des fins de test. Mais il a tout de même vu une opportunité dans la course flag-to-lag du dimanche. Comme Pirro, Quartararo, Bradl et Morbidelli, il a joué au poker et est resté deux tours en pneus slicks alors que tous les pilotes de pointe étaient rentrés aux stands dès le premier tour pour un "bike swap" afin de passer aux pneus pluie.

"C'était évidemment la mauvaise décision, car nous étions alors trop loin derrière", savait le vétéran avec le recul. "J'aurais dû rentrer au stand un tour plus tôt, j'aurais été dans une meilleure position. Car mon rythme sous la pluie était en effet très bon. J'ai rattrapé les gars devant moi, je savais donc que j'aurais pu être fort. Mais c'était la bonne décision d'arrêter la course. Quand les drapeaux rouges ont été agités, je venais de dépasser les deux gars devant moi, mais c'est le tour précédent qui a été pris en compte".

Après douze tours, Cal Crutchlow a été classé 13e, ce qui lui a tout de même rapporté trois points au championnat du monde.

Résultats du GP MotoGP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.