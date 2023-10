Crutchlow: "Due gare, due giri lunghi - una prima volta".

Cal Crutchlow ha chiuso al 19° posto le qualifiche del GP del Giappone, motivo per cui ha guidato l'ultima fila della griglia, insieme ai colleghi collaudatori Stefan Bradl e Michele Pirro. "Sono così vecchio e ho una vista così cattiva che non riesco nemmeno a vedere i semafori da lì dietro alla partenza", ha esordito il 37enne britannico già in griglia ai microfoni di ServusTV di Alex Hofmann.

Dopo la gara, il giro dei giornalisti è proseguito in modo simile. "Ho fatto due gare e due giri lunghi, deve essere la prima volta", ha dichiarato seccamente il tre volte vincitore del GP.

In effetti, Crutchlow ha già dovuto prendere la strada lunga alla curva 3 una volta sabato in volata a causa di infrazioni ai "limiti della pista". Ha concluso la gara sulla breve distanza al 18° posto, dopo di che ha attribuito le ripetute uscite di pista agli effetti del pacchetto aerodinamico.

"Non credo che l'aerodinamica sia la direzione giusta. L'ho detto dopo i test, ora l'ho usata di nuovo e so per certo che non è la direzione giusta", ha sottolineato il collaudatore della Yamaha. "La moto è molto difficile da gestire, ma anche in frenata non si riesce a decelerare correttamente perché troppa deportanza significa che l'anteriore si blocca continuamente. Si perde molto grip al posteriore e questo rende la moto molto difficile da guidare. È davvero difficile manovrare e accelerare in uscita di curva".

"Alla fine abbiamo capito che non è la direzione giusta. Questo è positivo perché è quello che avevamo bisogno di vedere: si commettono errori e poi si può andare avanti. Siamo qui per questo, per trovare i problemi. Non siamo qui per migliorare davvero. Dobbiamo prima capire cosa va bene e cosa va male", ha spiegato Crutchlow.

Tuttavia, Cal è stato nuovamente mandato in gara domenica con il pacchetto aerodinamico non amato: "Sto testando tutto ciò che non funziona con la Yamaha. Ho usato di nuovo il pacchetto aerodinamico, che non mi piace. Ma questo era il piano della Yamaha e io devo fare quello che la Yamaha vuole che faccia. E sono felice di farlo, perché alla fine della giornata non importa in quale posizione finirò la gara, purché si raccolgano dati".

Il motivo della seconda penalità long-lap del weekend è stato poi nella gara flag-to-flag, per un cambio, non il superamento multiplo dei "limiti della pista", ma una procedura errata durante il cambio moto.

"Ho ricevuto la penalità per il long-lap perché qualcuno si trovava davanti al mio cartello quando sono entrato ai box. Dobbiamo girare dietro queste targhe a terra, ma io non le ho viste e sono andato dalla parte sbagliata. Mi sono beccato un giro lungo per questo", ha spiegato lo stesso Crutchlow dopo la gara. "Non avevo idea del perché della penalità, pensavo che avessero commesso un errore o che avessi superato qualcuno, ma non lo so... Comunque, è stata una gara assurda, ma ne trarremo dei vantaggi".

Crutchlow ha ribadito più volte di essere in pista solo per i test. Ma ha comunque visto un'opportunità nella gara flag-to-flag di domenica. Ha giocato a poker - come Pirro, Quartararo, Bradl e Morbidelli - ed è rimasto con le gomme slick per due giri, mentre tutti i migliori erano già rientrati ai box dopo il primo giro per il "bike swap" per passare alle gomme da pioggia.

"È stata una decisione sbagliata, ovviamente, perché a quel punto eravamo troppo indietro", ha spiegato il veterano ripensandoci. "Avrei dovuto fare il pit stop un giro prima, così sarei stato in una posizione migliore. Perché il mio ritmo sotto la pioggia era davvero molto buono. Stavo raggiungendo i ragazzi davanti a me, quindi sapevo che avrei potuto essere forte. Ma è stata la decisione giusta quella di fermare la gara. Quando sono uscite le bandiere rosse, avevo appena superato i due ragazzi davanti a me, ma il giro precedente è quello che conta".

Dopo dodici giri, Cal Crutchlow si è classificato 13°, conquistando comunque tre punti per il Campionato del Mondo.

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi (1/10):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.