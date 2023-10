Crutchlow: "Duas corridas, duas voltas longas - uma estreia".

Cal Crutchlow terminou em 19º lugar na qualificação para o GP do Japão, razão pela qual liderou a última linha da grelha, ao lado dos colegas pilotos de testes Stefan Bradl e Michele Pirro. "Estou tão velho e tenho uma visão tão má que nem consigo ver os semáforos lá atrás no início", disse o britânico de 37 anos, dando o seu melhor já na grelha ao microfone da ServusTV de Alex Hofmann.

Depois da corrida, a ronda de jornalistas continuou na mesma linha. "Fiz duas corridas e duas voltas longas, deve ser a primeira vez", afirmou secamente o três vezes vencedor do GP.

De facto, Crutchlow já teve de fazer a longa entrada na curva 3 uma vez no sábado, no sprint, devido a infracções aos "limites da pista". Ele terminou a corrida de curta distância em 18º lugar, após o que atribuiu as repetidas saídas da pista aos efeitos do pacote aerodinâmico.

"Não acho que esta aerodinâmica seja a direção certa. Disse isso depois dos testes, agora voltei a usá-la e sei com certeza que não é a direção certa", sublinhou o piloto de testes da Yamaha. "A moto é muito difícil de manusear, mas também quando se trava não se consegue desacelerar a moto corretamente porque demasiada força descendente significa que a frente está constantemente a bloquear. Perde-se muita aderência traseira e isso torna a mota muito difícil de conduzir. É muito difícil manobrar e acelerar nas curvas."

"No final, aprendemos que não é a direção certa. Isso é positivo porque era o que precisávamos de ver - cometemos erros e depois podemos seguir em frente. É para isso que estamos aqui, para encontrar os problemas. Não estamos aqui para melhorar de facto. Temos de perceber primeiro o que é bom e o que é mau", explicou Crutchlow.

No entanto, Cal foi novamente enviado para a corrida de domingo com o mal-amado pacote aerodinâmico: "Estou a testar aqui tudo o que não funciona na Yamaha. Voltei a usar o pacote aerodinâmico, do qual não gosto. Mas esse era o plano da Yamaha e eu tenho de fazer o que a Yamaha quer que eu faça. E estou contente por o fazer porque, no final do dia, não importa o lugar em que termino a corrida, desde que recolhamos dados."

A razão para a segunda penalização de volta longa do fim de semana foi na corrida de bandeira a bandeira, para variar, não a ultrapassagem múltipla dos "limites da pista", mas um procedimento incorreto durante a troca de motos.

"Recebi a penalização por volta longa porque alguém estava à frente da minha placa quando entrei nas boxes. Temos de virar atrás destas placas de matrícula no chão, mas eu não consegui ver e fui pelo lado errado. Tive de fazer uma longa volta por causa disso", disse o próprio Crutchlow após a corrida. "Não fazia ideia do motivo da penalização, pensei que eles tinham cometido um erro ou que eu tinha ultrapassado alguém e não sei... Mas sim, foi uma corrida louca, mas vamos tirar alguns pontos positivos dela."

Crutchlow sublinhou várias vezes que só estava na pista para efeitos de testes. Mas ele ainda viu uma oportunidade na corrida de domingo, de bandeira a bandeira. Jogou póquer - tal como Pirro, Quartararo, Bradl e Morbidelli - e manteve-se com pneus slicks durante duas voltas, enquanto todos os melhores pilotos já tinham ido para as boxes após a primeira volta para a "troca de motos" para mudar para pneus de chuva.

"Foi a decisão errada, claro, porque estávamos muito atrasados", disse o veterano, olhando para trás. "Devia ter feito a troca de pneus uma volta antes, assim estaria numa posição melhor. Porque o meu ritmo na chuva era muito bom. Estava a apanhar os tipos que estavam à minha frente, por isso sabia que podia ter sido forte. Mas a decisão de parar a corrida foi a correcta. Quando as bandeiras vermelhas apareceram, eu tinha acabado de ultrapassar os dois pilotos à minha frente, mas o que conta é a volta anterior."

Após doze voltas, Cal Crutchlow terminou em 13º, o que ainda lhe valeu três pontos no Campeonato do Mundo.

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1/10):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 s

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.