Un combat captivant pour la Coupe du monde 2023 : L'intelligence contre la force musculaire ?

Celui qui a imaginé le calendrier de la deuxième moitié de la saison devrait se faire examiner rapidement. Bien qu'il n'y ait pas vraiment de temps pour cela, avec les six Grands Prix finaux qui se succèdent en sept semaines.

Et malgré les inconvénients - à commencer par le décalage horaire et la fatigue, sources potentielles de danger pour les mécaniciens déconcentrés ou les pilotes surmenés, sans parler des familles qui restent à la maison - ces circonstances particulières ont tout de même du bon : le point culminant de l'année ne pourrait pas être plus passionnant.

Mis à part le Moto2 (le terme "MotoSchnarch" est-il exagéré ?), l'issue de la "première classe" et du championnat du monde Moto3 est totalement en suspens. Le seul week-end sans course de cette fin de course intense nous a donné le temps de prendre un peu l'air et de faire un bilan intermédiaire (et d'accumuler beaucoup de miles en avion quand on est rentré de Thaïlande pour repartir aussitôt en direction de la Malaisie).

La lutte pour le championnat du monde dans la catégorie reine MotoGP est fascinante. Le tenant du titre Pecco Bagnaia contre le challenger Jorge Martin, qui brûle intérieurement d'une envie de revanche, car lors de la composition de l'équipe d'usine rouge Ducati-Lenovo l'année dernière, on lui a préféré Enea Bastianini, qui a souffert de blessures cette saison.

Un défenseur robuste contre un attaquant rebelle. Un Italien contre un Espagnol. Cela donne envie d'en savoir plus.

Martin est sans aucun doute le coureur le plus rapide sur un tour et sur une distance de sprint plus courte (il reste sur sept victoires au sprint contre quatre pour Bagnaias). Mais l'erreur tactique du pilote Pramac-Ducati (et une course qui a duré un tour de trop) l'a privé d'une victoire importante en Australie. Comme cela avait déjà été précédé d'une chute en course en Indonésie, alors que Martin menait la course avec trois secondes d'avance, certains parlent déjà d'un combat entre l'intelligence et la force musculaire.

Il y a une part de vérité dans cette affirmation. Mais de mon point de vue, cette représentation est trop simpliste.

Bagnaia et Martin en comparaison

L'intelligent Bagnaia fait aussi des erreurs - cinq chutes en GP par exemple, contre seulement deux pour Martin. Et la principale capacité tactique de l'explosif Martin consiste peut-être à mettre la pression en tête de course dès le début, afin de s'échapper du peloton si possible. Mais c'est tout de même une méthode efficace qui lui permet d'exploiter ses points forts. Suffisamment efficace en tout cas pour n'avoir que 13 points de retard sur le leader du championnat du monde à trois week-ends de la fin - et il reste encore jusqu'à 111 points à prendre.

Mais les deux rivaux pour le titre ont aussi beaucoup en commun.

Pecco, qui a un an de plus (presque exactement - il est né le 14 janvier 1997, Martin un an et 15 jours plus tard), peut également compter sur deux ans d'expérience en GP et deux saisons de MotoGP de plus.

Cela mis à part, il y a quelques parallèles dans leurs carrières, qui se sont croisées chez Mahindra lorsqu'ils étaient coéquipiers en Moto3 chez Aspar en 2015 et 2016. Tous deux ont remporté un titre de champion du monde dans une catégorie plus petite (Martin en 2018 en Moto3, Bagnaia également en 2018 en Moto2). Tous deux ont remporté dix GP dans ces catégories.

En MotoGP, Bagnaia a accumulé 17 pole positions en cinq ans, tandis que Martin atteint déjà le chiffre impressionnant de 13 en trois ans. Cela ne rapporte évidemment pas de points, mais de la confiance.

En ce qui concerne les victoires en course, l'avantage revient à Pecco : en 83 départs en MotoGP, il a remporté 17 victoires, ce qui correspond à un taux de 20,48 pour cent. Si l'on prend en compte toutes les catégories, ce taux tombe à 14 pour cent. Il reste toutefois en tête. Avec ses cinq victoires en MotoGP sur 51 départs, Martin atteint un taux de réussite de 9,80 pour cent. Toutes catégories confondues, il se situe juste au-dessus de la barre des 10 pour cent.

Mais avant que nous ne soyons tentés par les mathématiques et que nous placions Pecco dans le rôle de favori, nous ne devons pas non plus négliger le facteur humain. C'est une question de forme. Et il faut dire que tous deux sont probablement dans la meilleure forme de leur vie jusqu'à présent.

C'est ce qui nous vaut ce combat fascinant et très équilibré.

Qui va gagner ?

Le plus grand gagnant est toujours Ducati. La quatrième couronne des constructeurs consécutive est déjà fixée, ce n'est plus qu'une question de temps au classement des équipes (avec Prima Pramac Racing en meilleure position) et la défense réussie du titre des pilotes est un fait depuis le GP de Thaïlande.

Ou bien les fans sont-ils les grands gagnants ?

Dans l'ultra-genre Moto3, qui fait régulièrement chavirer le cœur des spectateurs captivés, la situation de départ est tout aussi ouverte avant les trois dernières courses. Avec sept vainqueurs différents jusqu'à présent, l'avance du leader du championnat du monde Jaume Masia sur Ayumu Sasaki (qui, curieusement, n'a toujours pas gagné cette saison) est de 17 points.

Deux autres candidats se trouvent à huit points derrière : David Alonso, la sensation rookie qui compte désormais quatre victoires en GP, et Daniel Holgado. Tous deux sont des adolescents, ce qui prouve qu'il y a beaucoup plus de talents qui arrivent que de départs à la retraite, ce qui devrait assurer un avenir radieux à la série.

Calendrier surchargé ou pas, 2023 a tout pour entrer dans les livres d'histoire comme un véritable classique.

Il est difficile d'imaginer que deux Grands Prix supplémentaires et des voyages encore plus éreintants puissent faire mieux l'année prochaine.