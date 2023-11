Avvincente partita della Coppa del Mondo 2023: Cervello contro muscoli?

Chiunque abbia elaborato il calendario della seconda metà della stagione dovrebbe fare un rapido check-up. Anche se in realtà non c'è tempo per farlo, con gli ultimi sei Gran Premi racchiusi in sette settimane.

E nonostante gli aspetti negativi - a cominciare dal jet lag e dalla stanchezza, potenziali fonti di pericolo per i meccanici poco concentrati o per i piloti sovraccarichi di lavoro, per non parlare dei familiari che restano a casa - queste circostanze particolari hanno il loro lato positivo: il momento clou dell'anno non potrebbe essere più emozionante.

A parte la Moto2 ("MotoSchnarch" è un'esagerazione?), l'esito della classe regina e del Campionato del Mondo Moto3 è completamente in bilico. L'unico weekend senza gare di questo intenso finale ci ha dato il tempo di riprendere fiato e di fare il punto della situazione (e di accumulare molte miglia aeree, essendo tornati a casa dalla Thailandia per poi tornare subito in Malesia).

La battaglia per il campionato del mondo nella classe regina della MotoGP è affascinante. Il campione in carica Pecco Bagnaia contro lo sfidante Jorge Martin, che dentro di sé brucia di vendetta perché l'anno scorso la formazione del team rosso Ducati-Lenovo ha favorito Enea Bastianini, che in questa stagione è stato tormentato dagli infortuni.

Un robusto difensore contro un attaccante ribelle. Un italiano contro uno spagnolo. Questo fa venire voglia di fare di più.

Martin è indubbiamente il corridore più veloce sul giro unico e sulla distanza più breve dello sprint (ha sette vittorie in volata contro le quattro di Bagnaia). Ma poi è arrivato l'errore tattico del pilota della Pramac-Ducati (e una gara durata un giro di troppo), che gli ha tolto un'importante vittoria in Australia. Poiché questo errore è stato preceduto da una caduta in Indonesia, quando Martin era in testa alla gara con tre secondi di vantaggio, alcuni parlano già di una battaglia tra cervello e muscoli.

C'è del vero in questo. A mio avviso, però, si tratta di una semplificazione eccessiva.

Bagnaia e Martin a confronto

L'intelligente Bagnaia commette anche degli errori: cinque cadute nelle gare del GP, per esempio, contro le sole due di Martin. E l'abilità tattica più importante dell'esplosivo Martin può essere quella di mettere pressione in testa fin dalla partenza per sfuggire il più possibile al campo. Ma si tratta comunque di un modo efficace di giocare sui suoi punti di forza. Almeno abbastanza efficace da essere a soli 13 punti di distanza dal leader del campionato a tre weekend dalla fine, con 111 punti ancora in palio.

Tuttavia, i due rivali per il titolo hanno anche molto in comune.

Pecco, che ha un anno in più (quasi esattamente: è nato il 14 gennaio 1997, Martin un anno e 15 giorni dopo), può contare anche su due anni di esperienza nei GP e su due stagioni in più di MotoGP.

A parte questo, però, ci sono alcuni parallelismi nei loro percorsi di carriera, che si sono incrociati in Mahindra quando erano compagni di squadra in Aspar Moto3 nel 2015 e 2016. Entrambi hanno vinto un titolo mondiale in una classe minore (Martin nel 2018 in Moto3, Bagnaia sempre nel 2018 in Moto2). Entrambi hanno ottenuto dieci vittorie in GP in queste classi.

In MotoGP, Bagnaia ha collezionato 17 pole position in cinque anni, mentre Martin ne ha già ottenute ben 13 in tre anni. Ovviamente non ci sono punti per questo, ma c'è fiducia in se stessi.

Per quanto riguarda le vittorie in gara, Pecco è in vantaggio: in 83 partenze in MotoGP, ha ottenuto 17 vittorie, che corrispondono a una percentuale del 20,48%. Se si includono tutte le classi, la percentuale scende al 14%. Tuttavia, questo dato lo pone ancora in testa alla classifica. Con le sue cinque vittorie in MotoGP in 51 partenze, Martin ha ottenuto una percentuale di successo del 9,80%. In tutte le classi, è appena sopra il 10 percento.

Ma prima di lasciarci tentare dalla matematica per spingere Pecco nel ruolo di favorito, non dobbiamo trascurare il fattore umano. È una questione di forma. E va detto che entrambi sono probabilmente nella migliore forma della loro vita finora.

Questo ci regala un incontro affascinante e molto equilibrato.

Chi vincerà?

Il più grande vincitore è sempre la Ducati. La quarta corona costruttori consecutiva è già assicurata, nella classifica a squadre (con Prima Pramac Racing nella posizione migliore) è solo una questione di tempo e la difesa del titolo piloti è un dato di fatto fin dal GP di Thailandia.

O sono i tifosi i grandi vincitori?

Nell'ultra-genere Moto3, che fa regolarmente scivolare il cuore degli spettatori incantati nei pantaloni, la posizione di partenza prima delle ultime tre gare è altrettanto aperta. Con sette vincitori diversi finora, il leader del campionato mondiale Jaume Masia ha un vantaggio di 17 punti su Ayumu Sasaki (curiosamente ancora senza una vittoria in questa stagione).

Altri otto punti dietro di lui sono in agguato per altri due candidati: David Alonso, il debuttante con quattro vittorie in un GP, e Daniel Holgado. Entrambi adolescenti, dimostrano che ci sono molti più talenti che si ritirano, il che dovrebbe garantire un futuro brillante alla serie.

Calendario sovraccarico o meno, il 2023 ha tutte le carte in regola per entrare nei libri di storia come un vero e proprio classico.

È difficile immaginare che due Gran Premi in più e viaggi ancora più estenuanti possano migliorare il prossimo anno.