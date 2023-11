Jogo cativante do Campeonato do Mundo de 2023: Cérebros contra músculos?

O sprint final do MotoGP de 2023 começa esta semana em Sepang com os últimos três Grandes Prémios. O colunista da SPEEDWEEK.com, Michael Scott, faz uma análise crítica dos candidatos ao título Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

Quem elaborou o calendário para a segunda metade da época devia fazer um rápido check-up. Embora, na verdade, não haja tempo para isso, com os últimos seis Grandes Prémios espremidos em sete semanas.

E apesar das desvantagens - a começar pelo jet lag e pela fadiga e, portanto, potenciais fontes de perigo para mecânicos desconcentrados ou pilotos sobrecarregados, para não falar dos membros da família que ficam em casa - estas circunstâncias especiais têm o seu lado bom: o ponto alto do ano dificilmente poderia ser mais emocionante.

Para além da Moto2 (será que "MotoSchnarch" é um exagero?), os resultados da categoria rainha e do Campeonato do Mundo de Moto3 são completamente incertos. O único fim de semana sem corridas desta intensa fase final deu-nos tempo para recuperar o fôlego e fazer um balanço (e acumular muitas milhas aéreas, depois de termos voado da Tailândia para casa e regressado diretamente à Malásia).

A luta pelo campeonato do mundo na categoria rainha de MotoGP é fascinante. O campeão em título, Pecco Bagnaia, contra o desafiante Jorge Martin, que está a arder em vingança porque o alinhamento do ano passado da equipa de fábrica vermelha Ducati-Lenovo favoreceu Enea Bastianini, que tem sido atormentado por lesões esta época.

Um defensor robusto contra um atacante rebelde. Um italiano contra um espanhol. Isso abre o apetite para mais.

Martin é, sem dúvida, o ciclista mais rápido numa volta e na distância mais curta do sprint (tem sete vitórias no sprint em comparação com as quatro de Bagnaia). Mas depois veio o erro tático do piloto da Pramac-Ducati (e uma corrida que durou uma volta a mais), que lhe roubou uma importante vitória na Austrália. Como isso foi precedido por um acidente na Indonésia, quando Martin liderava a corrida por três segundos, alguns já estão a falar de uma batalha de inteligência contra força bruta.

Há alguma verdade nisso. Na minha opinião, porém, trata-se de uma simplificação excessiva.

Bagnaia e Martin em comparação

O inteligente Bagnaia também comete erros - cinco quedas nas corridas de GP, por exemplo, em comparação com apenas duas de Martin. E a habilidade tática mais importante do explosivo Martin pode ser a de colocar pressão na frente desde o início, a fim de escapar o mais possível do pelotão. Mas não deixa de ser uma forma eficaz de jogar com os seus pontos fortes. Pelo menos, suficientemente eficaz para estar apenas a 13 pontos do líder do campeonato, quando faltam três fins-de-semana de corridas - e ainda há 111 pontos em disputa.

No entanto, os dois rivais pelo título também têm muito em comum.

Pecco, que é um ano mais velho (quase exatamente - nasceu a 14 de janeiro de 1997, Martin um ano e 15 dias mais tarde), pode também contar com dois anos de experiência em GP e mais duas épocas de MotoGP.

Para além disso, no entanto, existem alguns paralelos nas suas carreiras, que se cruzaram na Mahindra quando eram companheiros de equipa na Aspar Moto3 em 2015 e 2016. Ambos conquistaram um título mundial numa classe mais pequena (Martin em 2018 na Moto3, Bagnaia também em 2018 na Moto2). Ambos alcançaram dez vitórias em GP nestas classes.

No MotoGP, Bagnaia acumulou 17 pole positions em cinco anos, enquanto Martin já alcançou um impressionante número de 13 em três anos. É claro que não há pontos para isso, mas há autoconfiança.

Quando se trata de vitórias em corridas, Pecco tem a vantagem: em 83 partidas de MotoGP, ele tem 17 vitórias, o que corresponde a uma taxa de 20,48%. Se incluirmos todas as classes, a taxa cai para 14%. No entanto, isto ainda o coloca na liderança. Com as suas cinco vitórias no MotoGP em 51 partidas, Martin alcançou uma taxa de sucesso de 9,80%. Em todas as classes, ele está um pouco acima da marca dos 10%.

Mas antes de nos deixarmos tentar pela matemática para empurrar Pecco para o papel de favorito, não devemos negligenciar o fator humano. É uma questão de forma. E há que dizer que ambos estão provavelmente na melhor forma das suas vidas até agora.

Isso dá-nos este combate fascinante, muito equilibrado.

Quem é que vai ganhar?

O maior vencedor é sempre a Ducati. A quarta coroa de construtores consecutiva já está garantida, na classificação por equipas (com a Prima Pramac Racing na melhor posição) é apenas uma questão de tempo e a defesa bem sucedida do título de pilotos é um facto desde o GP da Tailândia.

Ou serão os fãs os grandes vencedores?

No ultra-género Moto3, que regularmente faz com que os corações dos espectadores enfeitiçados caiam para dentro das calças, a posição de partida antes das últimas três corridas é igualmente aberta. Com sete vencedores diferentes até agora, o líder do campeonato mundial Jaume Masia tem uma vantagem de 17 pontos sobre Ayumu Sasaki (curiosamente ainda sem uma vitória nesta temporada).

A oito pontos de distância estão dois outros candidatos: David Alonso, o estreante sensação com quatro vitórias em GP, e Daniel Holgado. Ambos adolescentes, provando que há muito mais talento a surgir nas fileiras do que a reformar-se - o que deverá garantir um futuro brilhante para a série.

Com um calendário sobrecarregado ou não, 2023 tem tudo para ficar nos livros de história como um verdadeiro clássico.

É difícil imaginar que mais dois Grandes Prémios e viagens ainda mais extenuantes possam torná-lo ainda melhor no próximo ano.