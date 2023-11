Concessions : Pas de passe-droit pour les Japonais

Honda et Yamaha ont été distancés en MotoGP par Ducati, KTM et Aprilia. Seront-ils désormais récompensés de leur échec par des privilèges techniques ?

Qui l'aurait cru ? Les glorieux constructeurs de motos japonais ont soit quitté le championnat du monde de MotoGP depuis longtemps (Kawasaki en 2008, Suzuki en 2022), soit sont partis en vrille comme les deux restants (Honda et Yamaha). Le meilleur pilote d'une moto japonaise (Fabio Quartararo/Yamaha) occupe la neuvième position du championnat du monde des pilotes après 18 des 20 Grand Prix, à 256 points du champion du monde et leader Pecco Bagnaia (Ducati). Les quatre pilotes habituels de Honda se perdent aux 14e (Marc Márquez), 18e (Alex Rins), 19e (Taka Nakagami) et 22e (Joan Mir) rangs. L'ex-champion du monde (2020 sur Suzuki) n'a récolté que 22 points et a perdu 388 points par rapport à Bagnaia.

Yamaha a tout de même encore gagné le championnat du monde en 2021 avec Fabio Quartararo et conquis la deuxième place du championnat en 2022, mais un an et demi s'est écoulé depuis la dernière victoire de Yamaha (Sachsenring 2022). "Notre moto n'a pas été améliorée depuis trois ans, c'est pourquoi nous n'atteignons même pas les temps au tour de l'année dernière", s'est plaint Quartararo.

La glorieuse équipe d'usine Repsol-Honda n'a pas gagné depuis deux ans et Honda n'a même pas eu l'ombre d'une chance de remporter le titre depuis 2019. "La RC213V n'est pas une moto gagnante", constate sans relâche Marc Márquez depuis deux ans.

Il a résilié son contrat pour 2024 et rejoint sans salaire de pilote l'équipe privée Gresini-Ducati, au sein de laquelle son petit frère Alex a déjà remporté deux victoires en sprint en 2023.

Le promoteur espagnol du championnat du monde Dorna Sports S.L., détenteur des droits commerciaux des GP de moto depuis 1992, veut maintenant accorder aux Japonais des "concessions", c'est-à-dire des privilèges techniques qui doivent faciliter leur développement. Ainsi, le développement des moteurs n'est pas gelé, deux moteurs supplémentaires par an et par pilote (dix au lieu de huit), plus de mises à jour aéro, plus de pneus d'essai, plus de jours d'essai et ainsi de suite.

Mais les constructeurs européens KTM et Aprilia s'élèvent contre ces concessions. KTM veut conserver les règles de concession actuelles, n qui ne permettent pas de privilèges pour les Japonais, parce qu'ils ont obtenu trop de podiums en deux ans.

"Honda aurait dû investir plus d'argent dans le développement des motos que dans les salaires des pilotes", a déclaré Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport, lors d'une interview avec SPEEDWEEK.com.

Il voulait dire par là : Honda a payé Márquez 18 à 20 millions par an, il a gagné des courses et des titres même avec un matériel inférieur. Les ingénieurs se sont mis à l'abri.

Il suffit de regarder les résultats de Honda pour s'en rendre compte : Le plus grand constructeur de motos au monde a commis d'énormes erreurs. L'évolution dans les domaines de l'aérodynamique, de la construction du châssis, de l'électronique, du moteur, de l'adaptation aux différents pneus Michelin et ainsi de suite, est passée sans laisser de traces chez Honda.

Yamaha dispose d'un meilleur package, mais est le seul constructeur à se présenter avec un moteur en ligne, inférieur aux moteurs V4 de Ducati, KTM, Aprilia et Honda. L'ancien concepteur de moteurs de Formule 1, l'ingénieur Luca Marmorini, prépare le moteur M1 pour 2024.

En introduisant à la hâte de nouvelles "concessions", uniquement parce que les Japonais ont raté certaines choses, la Dorna s'engage sur un terrain miné.

En effet, les "concessions" ont été introduites il y a environ huit ans afin d'encourager et de faciliter l'entrée de nouvelles usines comme KTM (jusqu'alors une entreprise tout-terrain).

Ces concessions étaient opportunes : en effet, lors de leurs débuts au Qatar en 2017, les deux pilotes d'usine KTM se sont retrouvés sur la dernière ligne avec 3 secondes de retard.

Mais Honda, avec Marc Márquez, a déjà obtenu cette année deux troisièmes places au sprint et un podium dimanche (Japon) ; il a en outre réalisé une pole position et deux deuxièmes places sur la grille de départ.

En 2023, Yamaha a déjà enregistré trois troisièmes places en GP avec Fabio Quartararo.

"Yamaha nous a battus trois fois lors des cinq derniers Grand Prix. Nous devrions donc également obtenir des concessions", a fait remarquer Pit Beirer.

Le directeur de course de KTM souhaite conserver les anciennes dispositions en matière de concessions et fait le calcul suivant : "Dans le championnat du monde des constructeurs, l'écart entre Ducati et KTM est deux fois plus important que la différence entre KTM et Yamaha ou Honda".

En effet, cette année, Ducati a déjà remporté 15 des 18 courses et réalisé 16 pole positions, les pilotes Desmosedici confisquant les trois premières places du championnat du monde des pilotes. Le championnat du monde des marques a été remporté pour la quatrième fois consécutive.

Tous les acteurs évoluent dans un champ de mines. La Dorna ne doit faire fuir aucun constructeur, sinon un effet boule de neige pourrait se produire - et l'un ou l'autre constructeur européen pourrait perdre l'envie de participer au MotoGP.

Pierer Mobility AG (KTM, GASGAS et Husqvarna) investit environ 70 millions par an dans le sport GP et a tout de même déjà remporté sept victoires en MotoGP. Les Autrichiens équipent 28 pilotes à chaque Grand Prix, toutes catégories confondues.

Le groupe Pierer possède également 25,1 % de MV Agusta et deviendra majoritaire dans cette marque haut de gamme en 2026. En 2027, la marque, qui s'est fait connaître grâce à des pilotes comme Agostini et Read et qui a remporté 38 titres de champion du monde des pilotes, pourrait être ramenée dans la catégorie reine.

Les contrats actuels des usines avec la Dorna expirent fin 2026. Mais Suzuki s'est retiré cinq mois plus tard. Après la signature d'un nouveau contrat de cinq ans. Et Aprilia s'est déjà retirée une fois en 2004 d'un contrat de 5 ans sans payer de pénalités et a ensuite tenu bon en remportant quelques titres en championnat du monde Superbike.

En 2022, Aprilia s'est battue pour le championnat du monde MotoGP avec une fraction du budget de Honda et a déjà remporté deux victoires et quatre autres podiums en 2023. Chapeau bas : Aleix Espargaró et Viñales sont dans le top 7 du championnat du monde !

Honda a produit des escargots pendant des années

Il faudra beaucoup de doigté de la part de toutes les parties concernées. Ducati devra accepter quelques restrictions. Mais les Japonais ne devraient pas avoir de passe-droit pour revenir au sommet de la hiérarchie mondiale, surtout Honda, car ils ont les plus gros budgets et ont pourtant connu les pires échecs.

Les dilettantes du HRC ont produit des escargots pendant des années et ont causé des blessures intentionnelles à des talents comme Márquez, Rins et Mir. Ce trio a été plus souvent chez le médecin que dans le box en 2023.

Le duo Repsol-Honda Márquez et Mir (dix titres de champion du monde à eux deux) a provoqué 50 chutes lors des week-ends de GP de 2023. Un record pour l'éternité.

Avant la saison 2022, Honda a développé un nouveau moteur haute performance. Comme il explosait constamment, la puissance a dû être réduite peu avant la saison. Les ingénieurs du HRC ont alors comblé toutes les lacunes du carénage afin d'atteindre une vitesse de pointe suffisante. En revanche, les pilotes ont fondu lors du GP du Sachsenring, où la température extérieure était de 36 degrés. Honda n'y a pas marqué de points pour la première fois depuis 40 ans.

Un tel art de l'ingénierie doit-il être récompensé par des concessions excessives ?

Comment expliquer une telle démarche au génial directeur général du Corse Ducati, Gigi Dall'Igna, qui pendant dix ans a étudié le règlement plus attentivement que ses adversaires et les a étonnés chaque année avec de nouvelles idées innovantes ?

Jusqu'à ce que Honda n'ait d'autre choix que de faire une offre à Dall'Igna pour 2024.

Mais pour l'instant, personne d'un peu sain d'esprit ne s'assoit dans le nid de guêpes du HRC en pleine déconfiture.

Pourtant, le département automobile de Honda sait au moins comment obtenir des succès dans la catégorie reine sur quatre roues.

Par exemple, en transférant à temps le département de développement en Europe (Angleterre).