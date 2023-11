Concessioni: nessun giro gratis per i giapponesi

Chi l'avrebbe mai detto? Le gloriose case motociclistiche giapponesi hanno abbandonato da tempo il Campionato del Mondo MotoGP (Kawasaki 2008, Suzuki 2022) o, come le due rimaste (Honda e Yamaha), sono cadute in una grave crisi. Il miglior pilota di una moto giapponese (Fabio Quartararo/Yamaha) è al nono posto nel Campionato del Mondo Piloti dopo 18 Gran Premi su 20, a 256 punti dal campione del mondo e leader Pecco Bagnaia (Ducati). I quattro piloti Honda regolari sono 14° (Marc Márquez), 18° (Alex Rins), 19° (Taka Nakagami) e 22° (Joan Mir). L'ex campione del mondo (2020 su Suzuki) ha raccolto solo 22 punti ed è sceso a ben 388 punti da Bagnaia.

La Yamaha ha comunque vinto il Mondiale 2021 con Fabio Quartararo nel 2021 e ha conquistato il secondo posto nel Mondiale 2022, ma è passato un anno e mezzo dall'ultima vittoria Yamaha (Sachsenring 2022). "La nostra moto non è stata migliorata per tre anni, quindi non riusciamo nemmeno a eguagliare i tempi sul giro dell'anno scorso", si è lamentato Quartararo.

Il glorioso team Repsol Honda works non vince da due anni e la Honda non ha nemmeno un barlume di possibilità di titolo dal 2019. "La RC213V non è una moto vincente", ripete incessantemente Marc Márquez da due anni.

Ha rescisso il suo contratto per il 2024 e passerà al team privato Gresini-Ducati, dove il fratellino Alex ha già conquistato due vittorie in volata nel 2023, senza stipendio da pilota.

Ora il promotore spagnolo del campionato del mondo Dorna Sports S.L., che detiene i diritti commerciali del GP di motociclismo dal 1992, vuole concedere ai giapponesi le cosiddette "concessioni", cioè privilegi tecnici che dovrebbero facilitare il loro ulteriore sviluppo. In altre parole, sviluppo dei motori non congelato, due motori in più all'anno e pilota (dieci invece di otto), più aggiornamenti aerodinamici, più pneumatici di prova, più giorni di test e così via.

Tuttavia, i costruttori europei KTM e Aprilia sono in rivolta contro queste concessioni. KTM vuole mantenere le attuali regole di concessione, ma non vuole concedere ai giapponesi alcun privilegio perché hanno ottenuto troppi podi in due anni.

"Honda avrebbe dovuto investire più soldi nello sviluppo della moto che negli stipendi dei piloti", ha dichiarato Pit Beirer, Direttore Motorsport di KTM, in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Con questo intendeva dire: Honda pagava Márquez dai 18 ai 20 milioni all'anno, lui vinceva gare e titoli anche con materiale inferiore. Gli ingegneri stavano mentendo sulle loro spalle.

Un'occhiata ai risultati della Honda lo rende chiaro: Il più grande produttore di moto del mondo ha commesso enormi omissioni. L'ulteriore sviluppo nelle aree dell'aerodinamica, della costruzione del telaio, dell'elettronica, del motore, dell'adattamento ai diversi pneumatici Michelin e così via, ha fatto passare la Honda senza lasciare traccia.

La Yamaha ha un pacchetto migliore, ma è l'unico produttore con un motore in linea inferiore ai motori V4 di Ducati, KTM, Aprilia e Honda. L'ex progettista di motori di Formula 1 Luca Marmorini sta rinnovando il motore M1 per il 2024.

La Dorna sta entrando in un campo minato con l'introduzione frettolosa di nuove "concessioni" solo perché ai giapponesi sono sfuggite alcune cose.

Dopotutto, le "concessioni" sono state introdotte circa otto anni fa per rendere più facile e appetibile l'ingresso di nuove fabbriche come la KTM (fino ad allora un'azienda di fuoristrada).

Queste concessioni erano appropriate: al debutto in Qatar nel 2017, i due piloti ufficiali KTM erano in ultima fila, a 3 secondi di distanza.

Tuttavia, quest'anno Honda ha già ottenuto due terzi posti in volata e un podio domenica (Giappone) con Marc Márquez, oltre a una pole position e due secondi posti in griglia.

La Yamaha ha già ottenuto tre terzi posti nel GP del 2023 con Fabio Quartararo.

"La Yamaha ci ha battuto tre volte negli ultimi cinque Gran Premi. Quindi anche noi dovremmo ottenere delle agevolazioni", ha detto Pit Beirer.

Il direttore di gara di KTM vorrebbe mantenere il vecchio regolamento sulle concessioni e calcola: "Nel Campionato Costruttori, il divario tra Ducati e KTM è doppio rispetto alla differenza tra KTM e Yamaha o Honda".

In effetti, quest'anno la Ducati ha già vinto 15 gare su 18 e ha ottenuto 16 pole position, mentre i piloti della Desmosedici occupano i primi tre posti nel Campionato del Mondo Piloti. Il Campionato del Mondo Costruttori è stato vinto per la quarta volta consecutiva.

Tutti gli attori coinvolti si trovano a operare in un campo minato. Dorna non deve spaventare nessun costruttore, altrimenti potrebbe verificarsi un effetto palla di neve e l'uno o l'altro costruttore europeo potrebbe perdere interesse nella MotoGP.

Pierer Mobility AG (KTM, GASGAS e Husqvarna) investe circa 70 milioni di euro all'anno nello sport del GP e ha già conquistato sette vittorie in MotoGP. Gli austriaci equipaggiano 28 piloti in tutte e tre le classi ad ogni Gran Premio.

Il Gruppo Pierer possiede anche il 25,1% di MV Agusta e acquisirà una quota di maggioranza di questo marchio premium nel 2026. Nel 2027, il marchio, che si è fatto un nome con piloti come Agostini e Read e ha vinto 38 titoli mondiali piloti, potrebbe essere riportato nella classe regina.

Gli attuali contratti delle fabbriche con la Dorna scadono alla fine del 2026. Ma Suzuki ha cinque mesi di tempo per ritirarsi. Dopo aver firmato un nuovo contratto di 5 anni. L'Aprilia si è già ritirata da un contratto quinquennale una volta nel 2004 senza pagare alcuna penale e poi ha tenuto testa al Campionato Mondiale Superbike con diverse vittorie.

Aprilia ha lottato per il Campionato del Mondo MotoGP nel 2022 con una frazione del budget di Honda e ha ottenuto due vittorie e altri quattro podi nel 2023. Tanto di cappello: Aleix Espargaró e Viñales sono nella top 7 del Campionato del Mondo!

Honda ha prodotto lumache per anni

È necessario molto tatto e sensibilità da parte di tutte le parti coinvolte. La Ducati dovrà accettare alcune restrizioni. Ma i giapponesi non devono essere lasciati liberi di tornare in cima al mondo, soprattutto la Honda, perché hanno i budget più alti eppure hanno fallito nel peggiore dei modi.

I dilettanti dell'HRC hanno prodotto per anni delle carogne e hanno deliberatamente causato danni fisici a piloti del calibro di Márquez, Rins e Mir. Nel 2023 questo trio era più spesso dal medico che ai box.

La coppia Repsol Honda composta da Márquez e Mir (dieci titoli mondiali tra loro) ha causato 50 cadute nei fine settimana dei GP nel 2023. Un record storico.

Prima della stagione 2022, la Honda sviluppò un nuovo motore ad alte prestazioni. Poiché continuava a esplodere, la potenza dovette essere ridotta poco prima della stagione. Gli ingegneri HRC hanno quindi chiuso tutte le fessure della carenatura per ottenere una velocità massima sufficiente. In compenso, i piloti si sono bruciati al GP del Sachsenring con una temperatura esterna di 36 gradi. Per la prima volta in 40 anni, la Honda non è riuscita a conquistare punti.

Tali capacità ingegneristiche dovrebbero essere premiate con concessioni esagerate?

Come spiegare un simile approccio al geniale Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna, che per dieci anni ha studiato i regolamenti più attentamente degli avversari e li ha stupiti ogni anno con nuove idee innovative?

Finché la Honda non ha avuto altra scelta che fare a Dall'Igna un'offerta per il 2024.

Ma al momento nessuno sano di mente siederà nel logoro nido della HRC.

Almeno il reparto automobilistico della Honda sa come ottenere il successo nella classe regina su quattro ruote.

Ad esempio, trasferendo per tempo il reparto di sviluppo in Europa (Inghilterra).