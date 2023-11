Concessões: os japoneses não têm direito a viagens gratuitas

A Honda e a Yamaha ficaram atrás da Ducati, da KTM e da Aprilia no MotoGP. Será que agora vão ser recompensadas pelo seu fracasso com privilégios técnicos?

Quem diria? Os gloriosos construtores japoneses de motos ou já abandonaram há muito o Campeonato do Mundo de MotoGP (Kawasaki 2008, Suzuki 2022) ou, tal como os dois que ainda restam (Honda e Yamaha), caíram numa séria derrocada. O melhor piloto de uma moto japonesa (Fabio Quartararo/Yamaha) está na nona posição do Campeonato do Mundo de Pilotos após 18 dos 20 Grandes Prémios, a 256 pontos do campeão do mundo e líder Pecco Bagnaia (Ducati). Os quatro pilotos regulares da Honda estão em 14º (Marc Márquez), 18º (Alex Rins), 19º (Taka Nakagami) e 22º (Joan Mir). O ex-campeão mundial (2020 na Suzuki) conquistou apenas 22 pontos e caiu incríveis 388 pontos atrás de Bagnaia.

A Yamaha ainda venceu o Campeonato do Mundo de 2021 com Fabio Quartararo em 2021 e ficou em segundo lugar no Campeonato do Mundo de 2022, mas um ano e meio se passou desde a última vitória da Yamaha (Sachsenring 2022). "Nossa moto não foi melhorada por três anos, então não podemos nem mesmo igualar os tempos de volta do ano passado", reclamou Quartararo.

A gloriosa equipa de trabalho da Repsol Honda não vence há dois anos e a Honda não tem sequer uma hipótese de título desde 2019. "A RC213V não é uma moto vencedora", diz Marc Márquez incessantemente há dois anos.

Ele rescindiu o seu contrato para 2024 e vai mudar para a equipa privada Gresini-Ducati, onde o seu irmão mais novo, Alex, já conquistou duas vitórias ao sprint em 2023, sem salário de piloto.

Agora, a promotora espanhola do Campeonato do Mundo, Dorna Sports S.L., que detém os direitos comerciais dos GP de motociclismo desde 1992, quer conceder aos japoneses as chamadas "concessões", ou seja, privilégios técnicos que deverão facilitar o seu desenvolvimento. Por outras palavras, desenvolvimento de motores não congelado, dois motores adicionais por ano e por piloto (dez em vez de oito), mais actualizações aerodinâmicas, mais pneus de teste, mais dias de teste, etc.

No entanto, os construtores europeus KTM e Aprilia opõem-se a estas concessões. A KTM quer manter as actuais regras de concessão, mas não quer permitir que os japoneses tenham quaisquer privilégios porque conseguiram demasiados pódios em dois anos.

"A Honda devia ter investido mais dinheiro no desenvolvimento da moto do que nos salários dos pilotos", disse Pit Beirer, Diretor da KTM Motorsport, numa entrevista à SPEEDWEEK.com.

Com isso ele quis dizer: a Honda pagou a Márquez 18 a 20 milhões por ano, ele ganhou corridas e títulos mesmo com material inferior. Os engenheiros estavam deitados de costas.

Um olhar sobre os resultados da Honda torna-o claro: O maior fabricante de motos do mundo cometeu enormes omissões. O desenvolvimento nas áreas da aerodinâmica, construção do chassis, eletrónica, motor, adaptação aos diferentes pneus Michelin, etc., passou ao lado da Honda sem deixar rasto.

A Yamaha tem um pacote melhor, mas é o único fabricante com um motor em linha que é inferior aos motores V4 da Ducati, KTM, Aprilia e Honda. O antigo designer de motores da Fórmula 1, Luca Marmorini, está a renovar o motor M1 para 2024.

A Dorna está a entrar num campo minado com a introdução apressada de novas "concessões" simplesmente porque os japoneses falharam em algumas coisas.

Afinal, as "concessões" foram introduzidas há cerca de oito anos para tornar mais fácil e mais palatável a entrada de novas fábricas como a KTM (até então uma empresa de todo-o-terreno).

Estas concessões foram apropriadas: na estreia no Qatar, em 2017, os dois pilotos da fábrica KTM ficaram na última fila, 3 segundos atrás do pelotão.

No entanto, a Honda já conseguiu dois terceiros lugares no sprint e um pódio no domingo (Japão) com Marc Márquez este ano, bem como uma pole position e dois segundos lugares na grelha.

A Yamaha já registou três terceiros lugares no GP de 2023 com Fabio Quartararo.

"A Yamaha venceu-nos três vezes nos últimos cinco Grandes Prémios. Portanto, também devemos obter concessões", disse Pit Beirer.

O Diretor de Corrida da KTM gostaria de manter os antigos regulamentos de concessão e calcula: "No Campeonato de Construtores, a diferença entre a Ducati e a KTM é duas vezes maior do que a diferença entre a KTM e a Yamaha ou a Honda".

De facto, a Ducati já venceu 15 das 18 corridas deste ano e alcançou 16 pole positions, enquanto os pilotos da Desmosedici ocupam os três primeiros lugares no Campeonato do Mundo de Pilotos. O Campeonato do Mundo de Construtores foi conquistado pela quarta vez consecutiva.

Todos os envolvidos estão a operar num campo minado. A Dorna não pode afugentar nenhum construtor, caso contrário, pode ocorrer um efeito de bola de neve - e um ou outro construtor europeu pode perder o interesse no MotoGP.

A Pierer Mobility AG (KTM, GASGAS e Husqvarna) investe cerca de 70 milhões por ano no desporto de GP e já conquistou sete vitórias em GP de MotoGP. Os austríacos equipam 28 pilotos das três classes em cada Grande Prémio.

O Grupo Pierer detém igualmente 25,1 por cento da MV Agusta e adquirirá uma participação maioritária nesta marca premium em 2026. Em 2027, a marca, que se notabilizou com pilotos como Agostini e Read e conquistou 38 títulos de campeões do mundo de pilotos, poderá voltar a integrar a categoria rainha.

Os actuais contratos das fábricas com a Dorna terminam no final de 2026. Mas a Suzuki tem cinco meses para se retirar. Depois de assinar um novo contrato de 5 anos. E a Aprilia já rescindiu um contrato de 5 anos em 2004 sem pagar qualquer penalização e depois manteve-se no Campeonato do Mundo de Superbikes com várias vitórias.

A Aprilia lutou pelo Campeonato do Mundo de MotoGP em 2022 com uma fração do orçamento da Honda e conquistou duas vitórias e mais quatro pódios em 2023. Tiremos o chapéu: Aleix Espargaró e Viñales estão no top 7 do Campeonato do Mundo!

A Honda produziu caracóis durante anos

É necessário muito tato e sensibilidade por parte de todos os envolvidos. A Ducati terá de aceitar algumas restrições. Mas não se deve dar aos japoneses um passeio grátis de volta ao topo do mundo, especialmente à Honda, porque eles têm os maiores orçamentos e, no entanto, falharam o pior.

Os diletantes da HRC produziram lesmas durante anos e causaram deliberadamente danos corporais a pilotos como Márquez, Rins e Mir. Este trio esteve mais vezes no médico em 2023 do que nas boxes.

A dupla da Repsol Honda, Márquez e Mir (dez títulos mundiais entre eles), causou 50 acidentes em fins-de-semana de GP em 2023. Um recorde para a história.

Antes da temporada de 2022, a Honda desenvolveu um novo motor de alto desempenho. Como estava sempre a explodir, a potência teve de ser reduzida pouco antes da época. Os engenheiros da HRC fecharam então todas as aberturas na carenagem para atingir uma velocidade máxima suficiente. Em contrapartida, os pilotos queimaram-se no GP de Sachsenring, a uma temperatura exterior de 36 graus. A Honda não conseguiu marcar pontos neste GP pela primeira vez em 40 anos.

Deverão estas capacidades de engenharia ser recompensadas com concessões exageradas?

Como explicar tal abordagem ao engenhoso Diretor Geral da Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, que estudou os regulamentos mais atentamente do que os seus adversários durante dez anos e os surpreendeu com novas ideias inovadoras todos os anos?

Até que a Honda não teve outra escolha senão fazer uma oferta a Dall'Igna para 2024.

Mas, neste momento, ninguém no seu perfeito juízo se vai sentar no ninho desgastado da HRC.

Pelo menos o departamento automóvel da Honda sabe como alcançar o sucesso na categoria rainha das quatro rodas.

Por exemplo, transferindo o departamento de desenvolvimento para a Europa (Inglaterra) em tempo útil.