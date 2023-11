Quartararo: "Jorge tuvo sin duda un gran problema"

El ex campeón del mundo Fabio Quartararo (Yamaha) ha mostrado una notable recuperación desde la 13ª posición de la parrilla en la penúltima prueba de MotoGP del año en Qatar. "Más no se podía, ese es nuestro ritmo", dijo tras el 7º puesto.

Aunque la sesión clasificatoria en el circuito de Lusail, en el desierto de Doha, la capital qatarí, fue aleccionadora para Fabio Quartararo, el francés se quedó fuera de la Q2 y sólo fue 13º en la parrilla, progresó significativamente con el 8º puesto en el sprint y el 7º en el Gran Premio.

Tras 22 vueltas y 118,36 kilómetros, la figura de Yamaha se encontraba a 7,828 segundos del sorprendente ganador Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati). Amargo: Su compañero de equipo Alex Márquez y Brad Binder (Red Bull KTM) terminaron unas décimas por delante de Quartararo, con el quinto puesto al alcance del Campeón del Mundo de 2021.

"Mi salida ha sido genial, la carrera ha sido buena", ha resumido Quartararo. "Ese era mi ritmo y la mejor carrera posible. He sido más rápido que Alex, pero no he podido adelantarle. Mi objetivo era acabar entre los cinco primeros, y no lo he conseguido. Pero cuando vienes de tan atrás, nada más es posible".

El francés rodó muchas vueltas por detrás de Jorge Martín (Pramac Ducati), que terminó 10º en la carrera principal tras su victoria al sprint del sábado y se encuentra ahora a 21 puntos de Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo), con sólo 37 puntos aún en juego.

"Se cayó y no pudo pilotar como el sábado", dijo Quartararo. "No sé qué problema tuvo, pero no era el mismo Jorge. Debió de tener un problema grave, de lo contrario no se hace una carrera así en 24 horas. Quería adelantarle limpiamente y no causar ningún caos. Tal y como estaba pilotando, yo era más rápido que él. Aunque me sentía peor que el sábado. Sin duda es mejor que sea él quien responda a las preguntas y no yo".

El piloto de 24 años ocupa la novena posición de la general antes de la última prueba de MotoGP, que se disputará en Valencia el próximo fin de semana. Está a 25 puntos de Maverick Viñales (Aprilia), por delante de él, con Alex Márquez y Jack Miller a sólo dos y cuatro por detrás. Quartararo podría incluso salir del top 10 como mejor piloto de una moto japonesa.

Sin embargo, Fabio es optimista sobre el circuito de Valencia: "Creo que irá bien. He oído que el agarre del nuevo asfalto es súper, súper alto. Pero también está claro que todavía nos falta mucho en comparación con los demás."

Resultados carrera MotoGP Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, +19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.