Quartararo : "Jorge a certainement eu un gros problème".

Alors que les qualifications sur le circuit de Lusail, situé dans le désert de Doha, la capitale du Qatar, ont été décevantes pour Fabio Quartararo - le Français n'a pas réussi à se qualifier pour la Q2 et n'a pris que la treizième place sur la grille de départ -, il a nettement progressé en se classant huitième au sprint et septième au Grand Prix.

Après 22 tours et 118,36 kilomètres, il manquait 7,828 secondes à la figure de proue de Yamaha pour devancer le vainqueur surprise Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati). Amer : le coéquipier de ce dernier, Alex Marquez, et Brad Binder (Red Bull KTM) ont terminé quelques dixièmes de seconde devant Quartararo, la cinquième place étant à la portée du champion du monde 2021.

"Mon départ a été formidable et la course bonne", résumait Quartararo. "C'était mon rythme et la meilleure course possible. J'étais plus rapide qu'Alex, mais je n'ai pas réussi à le dépasser. Mon objectif était de rentrer dans le top 5, ce que je n'ai pas réussi à faire. Mais quand on part de si loin, on ne peut pas faire mieux".

Le Français a effectué de nombreux tours derrière le deuxième du championnat du monde, Jorge Martin (Pramac Ducati), qui, après sa victoire au sprint samedi, a chuté à la dixième place dans la course principale et compte désormais 21 points de retard sur Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo), alors qu'il n'en reste que 37 à marquer.

"Il a trébuché et n'a pas pu rouler comme samedi", a décrit Quartararo. "Je ne sais pas quel était son problème, mais ce n'était pas le même Jorge. Il avait certainement un gros problème - sinon tu ne fais pas une course comme ça en 24 heures. Je voulais le dépasser proprement et ne pas créer de chaos. La façon dont il conduisait - j'étais plus rapide que lui. Et ce, même si je me sentais moins bien que samedi. C'est certainement mieux que ce soit lui qui réponde et non moi".

Le pilote de 24 ans occupe la neuvième place du classement général avant la dernière épreuve du MotoGP à Valence le week-end prochain. Il manque 25 points à Maverick Vinales (Aprilia), qui le précède, tandis qu'Alex Marquez et Jack Miller ne sont que deux et quatre derrière lui. Quartararo pourrait même sortir du top 10 en tant que meilleur pilote sur une moto japonaise.

En ce qui concerne le circuit de Valence, Fabio est toutefois optimiste : "Je pense que ça va bien se passer. D'après ce que j'entends, l'adhérence du nouvel asphalte est super, super élevée. Mais il est clair aussi que, comparé aux autres, il nous manque encore beaucoup".

Résultats de la course MotoGP de Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultats du sprint MotoGP de Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 des 39 courses :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.