Quartararo: "Jorge ha avuto un grosso problema".

L'ex campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha) ha mostrato una notevole rimonta dal 13° posto in griglia nel penultimo evento MotoGP dell'anno in Qatar. "Di più non era possibile, questo è il nostro ritmo", ha detto dopo il 7° posto.

Se le qualifiche sul Circuito di Lusail, nel deserto alle porte della capitale del Qatar Doha, sono state preoccupanti per Fabio Quartararo, il francese ha mancato la Q2 e si è piazzato solo 13° sulla griglia di partenza, ma ha fatto notevoli progressi con l'8° posto in volata e il 7° nel Gran Premio.

Dopo 22 giri e 118,36 km, il pilota della Yamaha era a 7,828 secondi dal vincitore a sorpresa Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati). Amaro: il suo compagno di squadra Alex Marquez e Brad Binder (Red Bull KTM) hanno concluso con pochi decimi di secondo di vantaggio su Quartararo, con il quinto posto alla portata del Campione del Mondo 2021.

"La mia partenza è stata ottima, la gara è stata buona", ha riassunto Quartararo. "Era il mio ritmo e la migliore gara possibile. Ero più veloce di Alex, ma non sono riuscito a superarlo. Il mio obiettivo era finire tra i primi cinque, ma non ci sono riuscito. Ma quando si arriva da così lontano, non è possibile fare di più".

Il francese ha percorso molti giri dietro a Jorge Martin (Pramac Ducati), che ha concluso al 10° posto la gara principale dopo la vittoria in volata di sabato, ed è ora a 21 punti da Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo), con soli 37 punti ancora in palio.

"È caduto e non ha potuto guidare come sabato", ha detto Quartararo. "Non so che problema abbia avuto, ma non era lo stesso Jorge. Deve aver avuto un grosso problema, altrimenti non si corre una gara del genere in 24 ore. Volevo sorpassarlo in modo pulito e non creare caos. Per come guidava lui, ero più veloce di lui. Anche se mi sentivo peggio di sabato. È sicuramente meglio se è lui a rispondere alle domande e non io".

Il 24enne si trova al nono posto in classifica generale in vista dell'ultimo appuntamento del MotoGP a Valencia il prossimo fine settimana. È a 25 punti di distanza da Maverick Vinales (Aprilia) che lo precede, con Alex Marquez e Jack Miller a soli due e quattro punti di distanza. Quartararo potrebbe addirittura uscire dalla top 10 in quanto miglior pilota di una moto giapponese.

Tuttavia, Fabio è ottimista sul circuito di Valencia: "Penso che andrà bene. Ho sentito dire che il grip del nuovo asfalto è molto, molto elevato. Ma è anche chiaro che ci manca ancora molto rispetto agli altri".

Risultati gara MotoGP Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultati MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, +19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.