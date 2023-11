Quartararo: "O Jorge teve certamente um grande problema"

O antigo campeão do mundo Fabio Quartararo (Yamaha) mostrou uma recuperação notável a partir do 13º lugar da grelha no penúltimo evento de MotoGP do ano no Qatar. "Mais não era possível, este é o nosso ritmo", disse ele após o 7º lugar.

Embora a qualificação no Circuito de Lusail, no deserto, nos arredores da capital do Qatar, Doha, tenha sido difícil para Fabio Quartararo, o francês não conseguiu passar à Q2 e ficou apenas em 13º lugar na grelha, mas fez progressos significativos com o 8º lugar no sprint e o 7º lugar no Grande Prémio.

Após 22 voltas e 118,36 quilómetros, a figura de proa da Yamaha estava a 7,828 segundos do surpreendente vencedor Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati). Amargo: O seu companheiro de equipa Alex Marquez e Brad Binder (Red Bull KTM) terminaram alguns décimos de segundo à frente de Quartararo, com o quinto lugar ao alcance do Campeão do Mundo de 2021.

"A minha partida foi óptima, a corrida foi boa", resumiu Quartararo. "Era o meu ritmo e a melhor corrida possível. Fui mais rápido do que o Alex, mas não o consegui ultrapassar. O meu objetivo era terminar entre os cinco primeiros, o que não consegui. Mas quando se vem de tão longe, nada mais é possível."

O francês rodou muitas voltas atrás de Jorge Martin (Pramac Ducati), que terminou em 10º na corrida principal após a vitória no sprint de sábado e está agora 21 pontos atrás de Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) - com apenas 37 pontos ainda em disputa.

"Ele caiu e não pôde correr como no sábado", disse Quartararo. "Eu não sei que problema ele teve, mas não era o mesmo Jorge. Ele deve ter tido um grande problema - caso contrário, não se faz uma corrida como aquela em 24 horas. Queria ultrapassá-lo de forma limpa e não provocar o caos. Da forma como ele estava a correr, eu era mais rápido do que ele. Apesar de me ter sentido pior do que no sábado. É certamente melhor se for ele a responder às perguntas e não eu".

O piloto de 24 anos está em nono lugar na geral antes do último evento de MotoGP em Valência, no próximo fim de semana. Está a 25 pontos de Maverick Vinales (Aprilia) à sua frente, com Alex Marquez e Jack Miller apenas a dois e quatro atrás dele. Quartararo pode mesmo sair do top 10 como o melhor piloto com uma mota japonesa.

No entanto, Fabio está otimista em relação ao circuito de Valência: "Penso que vai correr bem. Ouvi dizer que a aderência do novo asfalto é super, super elevada. Mas também é claro que ainda nos falta muito em comparação com os outros."

Resultados da corrida de MotoGP Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, +19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.