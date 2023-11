Ganador Fabio Di Giannantonio: "Noche increíble"

"Una noche increíble", se entusiasmó Fabio Di Giannantonio. "Fuimos rápidos durante todo el fin de semana y después del sprint me dije: '¡Quizá tengamos una oportunidad clara! Quiero y tengo que decir que mi equipo es sencillamente fantástico. Desde que [el jefe de equipo] Frankie Carchedi se unió a nuestro equipo, hemos empezado a trabajar muy estrechamente. Tenemos una gran energía en los boxes. Carrera tras carrera hemos ido mejorando nuestro rendimiento, y hoy todo ha sido perfecto. Hemos planificado cada vuelta y todo ha salido según lo previsto. Ha sido increíble".

"Cuando adelanté a Pecco, pensé que lo difícil estaba por llegar. Pero entonces vi que había cometido un error. Y me dije: 'No, no me lo puedo creer, ¡lo hemos conseguido! Qué gran momento, estoy muy agradecido", subraya un "Diggia" exultante.

Los lectores atentos recordarán: Fabio Di Giannantonio anunció el jueves en Doha que quería conseguir su primera victoria en sus dos últimas carreras con el Gresini Racing Team, y algunos observadores se burlaron de él a pesar de su tercer puesto en el GP de Australia.

¿Por qué tenía el romano de 25 años la sensación de que el GP de Qatar podía ser su fin de semana? "Porque hay que trabajar duro y creer en ello", responde. "Nadie puede darte confianza, tienes que tenerla tú mismo. Es una pena que mucha gente piense que la confianza en uno mismo es una especie de arrogancia. No es arrogancia, es sólo ese fuego que te ayuda a dar un poco más. Estoy intentando construir mi propia confianza, estoy dando mis pasos, estoy mejorando y aprendiendo. Vine aquí pensando que ya soy un piloto bastante completo y que podía dar un paso más, y lo hemos conseguido".

Cuando el mensaje "Mapping 8" le llegó al salpicadero en la vuelta 18, inmediatamente le trajo recuerdos de 2017, cuando a Jorge Lorenzo le pidieron con este mensaje codificado que dejara pasar a su entonces compañero de equipo en Ducati y aspirante al campeonato del mundo, Andrea Dovizioso.

Sin embargo, desde Gresini Racing le aseguraron que era una señal para Diggia que se estaban disputando las últimas cinco vueltas de la carrera y que debía atacar. El propio vencedor de Qatar ha explicado: "Sinceramente, no esperaba tener a Pecco delante de mí a estas alturas de la carrera porque había tenido problemas al principio del fin de semana. Me habría esperado otro piloto. Cuando fue Pecco, me dio un poco de pena porque es una lástima para él que yo pueda robarle algunos puntos en la lucha por el campeonato".

"Pero simplemente habíamos planeado realizar la maniobra de adelantamiento cuatro o cinco vueltas antes del final", confirmó Di Giannantonio. "Así que este 'Mapping 8' era simplemente el mensaje de que había llegado el momento. Y fue una buena señal porque nunca había visto mi pit board y no sabía cuántas vueltas quedaban. Después de 'Mapping 8' busqué mi pit board y vi que sólo quedaban cuatro vueltas, ¡así que tenía que hacerlo ya! Intenté hacerlo lo más limpio posible, ¡y lo conseguimos!".

Resultado de la carrera de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, +19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.