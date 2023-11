Vainqueur Fabio Di Giannantonio : "Une nuit incroyable".

"Une nuit incroyable", s'est enthousiasmé Fabio Di Giannantonio. "Nous avons été rapides tout au long du week-end et après le sprint, je me suis dit : 'Nous avons peut-être une chance franche ! Je veux et je dois dire que mon équipe est tout simplement fantastique. Depuis que [le chef d'équipe] Frankie Carchedi a rejoint notre équipe, nous avons commencé à travailler très étroitement ensemble. Nous avons une super énergie dans le box. Course après course, nous avons construit cette performance - et aujourd'hui, tout était tout simplement parfait. Nous avons planifié chaque tour et je pense que tout s'est déroulé comme prévu. C'était tout simplement incroyable".

"Quand j'ai dépassé Pecco, j'ai pensé que le plus dur restait à faire. Mais ensuite, j'ai vu qu'il avait fait une erreur. Et je me suis dit : 'Non, je n'arrive pas à y croire, nous l'avons fait ! Quel grand moment, je suis tellement reconnaissant", a souligné un "Diggia" aux anges.

Les lecteurs attentifs se souviendront que Fabio Di Giannantonio avait annoncé jeudi à Doha qu'il souhaitait remporter sa première victoire lors de ses deux dernières courses avec le Gresini Racing Team, ce qui lui avait valu les moqueries de certains observateurs malgré sa troisième place au GP d'Australie.

Pourquoi le Romain de 25 ans avait-il le sentiment que le GP du Qatar pourrait être son week-end ? "Parce qu'il faut travailler dur et y croire", a-t-il répondu. "Personne ne peut te donner la confiance en toi, tu dois l'avoir toi-même. C'est dommage que beaucoup de gens pensent que la confiance en soi est une sorte d'arrogance. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement ce feu qui t'aide à donner ce supplément en plus. J'essaie de construire ma propre confiance en moi, je fais mes pas, je m'améliore et j'apprends. Je suis venu ici en me disant que j'étais maintenant un pilote assez complet et que je pouvais faire un pas de plus - et c'est ce que nous avons fait".

Lorsque le message "Mapping 8" lui a été envoyé sur le tableau de bord au 18e tour, les souvenirs de 2017 ont immédiatement refait surface, lorsque Jorge Lorenzo avait été invité par ce message codé à laisser passer son coéquipier Ducati de l'époque, Andrea Dovizioso, candidat au championnat du monde.

Chez Gresini Racing, on assure toutefois qu'il s'agissait d'un signal pour Diggia indiquant que les cinq derniers tours de course étaient en cours et qu'il devait attaquer. Interrogé à ce sujet, le vainqueur du Qatar a déclaré : "Honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir Pecco devant moi à ce moment de la course, car il avait déjà eu du mal ce week-end. Je m'attendais à un autre pilote. Quand ce fut Pecco, j'ai eu un peu de peine parce que c'est dommage pour lui si je peux lui voler quelques points dans la lutte pour le championnat du monde".

"Mais nous avions simplement prévu de placer la manœuvre de dépassement à quatre ou cinq tours de la fin", a confirmé Di Giannantonio. "Ce 'mapping 8' était donc simplement le message que le moment était venu. Et c'était un bon signal, car je n'avais jamais vu mon tableau des stands et je ne savais pas combien de tours il me restait. Après le 'mapping 8', j'ai cherché mon tableau des stands et j'ai vu qu'il ne restait que quatre tours à parcourir - je devais donc le faire maintenant ! J'ai essayé de le faire le plus proprement possible - et nous l'avons fait" !

Résultat de la course MotoGP, Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 des 39 courses :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.