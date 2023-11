Il vincitore Fabio Di Giannantonio: "Una notte incredibile

"Una notte incredibile", ha commentato Fabio Di Giannantonio. "Siamo stati veloci per tutto il fine settimana e dopo la volata mi sono detto: 'Forse abbiamo una possibilità concreta! Voglio e devo dire che il mio equipaggio è semplicemente fantastico. Da quando Frankie Carchedi si è unito alla nostra squadra, abbiamo iniziato a lavorare a stretto contatto. Nei box c'è una grande energia. Gara dopo gara abbiamo costruito questa performance e oggi è stato tutto perfetto. Abbiamo pianificato ogni singolo giro e tutto è andato secondo i piani. È stato semplicemente incredibile".

"Quando ho sorpassato Pecco, ho pensato che il lavoro duro dovesse ancora venire. Ma poi ho visto che aveva commesso un errore. E mi sono detto: 'No, non posso crederci, ce l'abbiamo fatta! Che bel momento, sono così grato", ha sottolineato un felicissimo "Diggia".

I lettori più attenti ricorderanno: Fabio Di Giannantonio aveva annunciato giovedì a Doha di voler conquistare la sua prima vittoria nelle ultime due gare per il Gresini Racing Team - ed era stato ridicolizzato da alcuni osservatori nonostante il terzo posto nel GP d'Australia.

Perché il 25enne romano ha avuto la sensazione che il GP del Qatar potesse essere il suo weekend? "Perché bisogna lavorare sodo e crederci", ha risposto. "Nessuno può darti la fiducia, devi averla tu stesso. È un peccato che molte persone pensino che la fiducia in se stessi sia una sorta di arroganza. Non è arroganza, è solo quel fuoco che ti aiuta a dare quel qualcosa in più. Sto cercando di costruire la mia fiducia, sto facendo i miei passi, sto migliorando e imparando. Sono venuto qui pensando di essere un pilota abbastanza completo e di essere in grado di fare un altro passo - e l'abbiamo fatto".

Quando al 18° giro gli è stato inviato il messaggio "Mapping 8" sul cruscotto, gli è subito tornato in mente il 2017, quando a Jorge Lorenzo fu chiesto con questo messaggio in codice di far passare l'allora compagno di squadra della Ducati e contendente al mondiale Andrea Dovizioso.

Tuttavia, Gresini Racing gli assicurò che era un segnale per Diggia che gli ultimi cinque giri della gara erano in corso e che avrebbe dovuto attaccare. Lo stesso vincitore del Qatar ha spiegato: "Onestamente, non mi aspettavo di avere Pecco davanti a me a questo punto della gara, perché aveva faticato all'inizio del weekend. Mi sarei aspettato un pilota diverso. Quando si è trattato di Pecco, mi è dispiaciuto un po' perché è un peccato per lui se riesco a rubargli qualche punto nella lotta per il campionato".

"Ma avevamo semplicemente previsto di effettuare la manovra di sorpasso a quattro o cinque giri dalla fine", ha confermato Di Giannantonio. "Quindi questa 'Mappatura 8' era semplicemente il messaggio che era arrivato il momento. Ed è stato un buon segnale perché non avevo mai visto il tabellone dei box e non sapevo quanti giri mancassero. Dopo la "Mappatura 8" ho cercato il tabellone dei box e ho visto che mancavano solo quattro giri, quindi dovevo farlo subito! Ho cercato di farlo nel modo più pulito possibile e ce l'abbiamo fatta!".

Risultati gara MotoGP, Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, +19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.