Vencedor Fabio Di Giannantonio: "Noite incrível"

Só o desporto escreve estas histórias: Fabio Di Giannantonio, que está sem moto para 2024, venceu a sua primeira corrida de MotoGP sob os holofotes de Lusail. As emoções foram correspondentemente altas no domingo à noite.

"Uma noite incrível", disse Fabio Di Giannantonio, entusiasmado. "Fomos rápidos durante todo o fim de semana e depois do sprint disse para mim mesmo: 'Talvez tenhamos uma oportunidade clara! Quero e tenho de dizer que a minha equipa é simplesmente fantástica. Desde que o [chefe de equipa] Frankie Carchedi se juntou à nossa equipa, começámos a trabalhar em conjunto. Temos uma óptima energia nas boxes. Corrida após corrida temos vindo a construir este desempenho - e hoje foi tudo perfeito. Planeámos cada volta e tudo correu como planeado. Foi simplesmente incrível".

"Quando ultrapassei o Pecco, pensei que o trabalho difícil ainda estava para vir. Mas depois vi que ele tinha cometido um erro. E disse para mim próprio: "Não, não acredito, conseguimos! Que grande momento, estou muito grato", sublinhou Diggia.

Os leitores atentos lembrar-se-ão: Fabio Di Giannantonio anunciou na quinta-feira em Doha que queria obter a sua primeira vitória nas suas duas últimas corridas pela Gresini Racing Team - e foi ridicularizado por alguns observadores apesar do seu terceiro lugar no GP da Austrália.

Porque é que Roman, de 25 anos, teve a sensação de que o GP do Qatar poderia ser o seu fim de semana? "Porque é preciso trabalhar muito e acreditar", respondeu. "Ninguém pode dar-nos a confiança, temos de a ter nós próprios. É uma pena que muitas pessoas pensem que a auto-confiança é uma espécie de arrogância. Não é arrogância, é apenas aquele fogo que nos ajuda a dar um pouco mais. Estou a tentar construir a minha própria confiança, estou a dar os meus passos, estou a melhorar e a aprender. Vim para aqui a pensar que já sou um piloto bastante completo e que posso dar mais um passo - e foi o que fizemos."

Quando a mensagem "Mapping 8" foi enviada para ele no painel de instrumentos na 18ª volta, trouxe imediatamente de volta memórias de 2017, quando Jorge Lorenzo foi solicitado com esta mensagem codificada para deixar passar o seu então companheiro de equipa da Ducati e candidato ao título mundial Andrea Dovizioso.

No entanto, a Gresini Racing garantiu-lhe que era um sinal para Diggia de que as últimas cinco voltas da corrida estavam a decorrer e que ele deveria atacar. O próprio vencedor do Qatar explicou: "Honestamente, não esperava ter o Pecco à minha frente nesta altura da corrida porque ele teve dificuldades no início do fim de semana. Esperava um piloto diferente. Quando foi o Pecco, tive um pouco de pena porque é uma pena para ele se eu lhe puder roubar alguns pontos na luta pelo campeonato."

"Mas tínhamos simplesmente planeado fazer a manobra de ultrapassagem quatro a cinco voltas antes do final", confirmou Di Giannantonio. "Portanto, este 'Mapping 8' foi simplesmente a mensagem de que o momento tinha chegado. E foi um bom sinal porque eu nunca tinha visto a minha placa das boxes e não sabia quantas voltas faltavam. Depois do 'Mapping 8', procurei a minha placa das boxes e vi que só faltavam quatro voltas - por isso, tinha de o fazer agora! Tentei fazê-lo da forma mais limpa possível - e conseguimos!"

Resultado da corrida de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, +19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.