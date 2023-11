Marc Márquez lo sabe: eso habría cambiado su vida

Partiendo desde la séptima posición de la parrilla en el Circuito Internacional de Lusail, en Qatar, Marc Márquez no ha tenido una mala posición de salida y ha demostrado una vez más su extraordinaria capacidad: los otros tres pilotos de Honda, Joan Mir, Taka Nakagami e Iker Lecuona, estaban al final de la parrilla.

En una vuelta rápida, el hombre del número 93 puede compensar parcialmente los déficits de la débil Honda RC213V, pero en la distancia de carrera incluso un gigante como él se ve impotente. En las dos carreras de Arabia, Marc Márquez retrocedió hasta la 11ª posición. Sólo la estrella de Yamaha Fabio Quartararo fue mejor sobre una moto japonesa, terminando octavo y séptimo.

Marc hizo una buena salida en el Gran Premio del domingo por la tarde contra seis pilotos de Ducati que le precedían y remontó desde la primera vuelta en quinta posición. En las siguientes 21 vueltas vimos un número inusualmente alto de errores del seis veces Campeón del Mundo de MotoGP, que finalmente le costaron seis puestos. Tras 118,36 kilómetros, Márquez ha visto la bandera a cuadros a casi 15 segundos del sorprendente ganador Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati).

"La carrera no ha estado mal, pero tampoco he mostrado mi mejor rendimiento", ha dicho el piloto de 30 años. "Quizás podría haber dado un poco más, pero me ha faltado feeling con la moto. Así que me he limitado a rodar a mi ritmo. He tenido que abrirme una vez en la curva 1 porque tres pilotos me han absorbido en la frenada y se me ha bloqueado la rueda delantera. Y si te sales un poco de la línea de carrera, parece que el error es el doble o el triple de grave. La pista está sucia, no puedes salirte de la línea de carrera. Perdí 2 ó 3 segundos en una vuelta porque varios pilotos me adelantaron. Aparte de eso, ha sido un buen fin de semana".

Por momentos, el ritmo de Márquez fue mejor que el de algunos de los pilotos de Ducati que le rodeaban. Sin embargo, el español fue presa fácil en la recta de salida y meta, de más de un kilómetro de longitud. "Además, me han tocado varias veces en una maniobra de adelantamiento y he tenido que tomar una trazada ancha", añadió.

¿Evitó deliberadamente atacar a Bagnaia y Martin en las carreras del sábado y el domingo? "No quería meterme en problemas", sonríe Marc. "Sabía que una ganancia para mí no cambiaría mi carrera, pero una pérdida para ellos sí. Y no estaba luchando por un primer puesto. Si hubiera sido así, habría luchado. Pero ¿por qué habría adelantado a Bagnaia el sábado si no tenía un ritmo tan alto como él? Lo mismo con Martin el domingo por un punto más. Eso no me habría cambiado la vida, pero sí si hubiera cometido un error. Así que preferí rodar detrás de ellos".

El próximo fin de semana, Marc Márquez disputará en Valencia su última carrera con Honda tras once años con el equipo Repsol de MotoGP: en 2024 se subirá a una ansiada Ducati y correrá para el equipo Gresini.



"Va a ser un fin de semana muy ajetreado, tengo que intentar compaginarlo todo", dice el 59 veces ganador de la categoría reina. "Mi objetivo es darlo todo en la pista y terminar nuestra colaboración de la mejor manera posible".

Resultados carrera MotoGP Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.