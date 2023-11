Marc Márquez sait que cela aurait changé sa vie

Le pilote Repsol Honda Marc Márquez a inhabituellement reculé face à Pecco Bagnaia et Jorge Martin lors de la course MotoGP au Qatar. Pourquoi il a fait ce choix et évalue positivement ses deux onzièmes places.

En partant de la septième place sur la grille de départ du circuit international de Lusail au Qatar, Marc Márquez a une fois de plus démontré ses capacités exceptionnelles - les trois autres pilotes Honda Joan Mir, Taka Nakagami et Iker Lecuona se trouvaient en fin de grille.

L'homme au numéro 93 peut partiellement compenser les déficits de la Honda RC213V sur un tour volant, mais sur la durée de la course, même un géant comme lui est impuissant. Lors des deux courses en Arabie, Marc Márquez a reculé jusqu'à la 11e position. Seul Fabio Quartararo, la star Yamaha, a fait mieux sur une moto japonaise en terminant huitième et septième.

Marc a pris un bon départ dans le Grand Prix de dimanche soir face aux six pilotes Ducati qui le précédaient et est revenu en cinquième position du premier tour. Au cours des 21 tours suivants, nous avons vu le sextuple champion du monde MotoGP commettre un nombre inhabituel d'erreurs qui lui ont finalement coûté six places. Après 118,36 kilomètres, Márquez a vu le drapeau à damier à peine 15 secondes derrière le vainqueur surprise Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati).

"La course n'a pas été mauvaise, mais je n'ai pas non plus réalisé ma meilleure performance", a déclaré le pilote de 30 ans. "J'aurais peut-être pu donner un peu plus, mais je manquais de feeling avec la moto. J'ai donc simplement suivi mon rythme. Dans le virage 1, j'ai dû aller loin parce que j'ai été aspiré par trois pilotes au freinage dans le sillage du vent et que la roue avant s'est alors bloquée. Et si tu t'écartes un peu de la ligne idéale, on dirait que l'erreur est deux ou trois fois plus grave. La piste est sale, tu ne peux pas pousser à côté de la ligne idéale. Dans un tour, j'ai perdu 2 ou 3 secondes parce que plusieurs pilotes m'ont dépassé. En dehors de cela, c'était un bon week-end".

Le rythme de Márquez était parfois meilleur que celui de certains pilotes Ducati qui l'entouraient. Mais sur la ligne droite de départ-arrivée, longue de plus d'un kilomètre, l'Espagnol était une proie facile. "Et j'ai été bousculé plusieurs fois lors d'un dépassement et j'ai dû prendre une ligne large", a-t-il complété.

A-t-il sciemment évité d'attaquer Bagnaia et Martin lors des courses de samedi et dimanche ? "Je ne voulais pas me mettre en difficulté", a souri Marc. "Je savais qu'une place gagnée pour moi ne changerait pas ma course, mais qu'une place perdue pour eux le ferait. Et je ne me battais pas pour une place en tête. Si cela avait été le cas, je me serais battu. Mais pourquoi aurais-je dû dépasser Bagnaia le samedi alors que je n'avais pas un rythme aussi élevé que lui ? La même chose avec Martin le dimanche pour un point de plus. Cela n'aurait pas changé ma vie - mais si je faisais une erreur, oui. J'ai donc préféré rouler derrière eux".

Le week-end prochain, à Valence, Marc Márquez disputera sa dernière course pour Honda après onze années passées au sein du team Repsol MotoGP - en 2024, il sera au guidon d'une Ducati tant attendue et roulera pour le team Gresini.



"Ce sera un week-end très chargé, je dois essayer de tout concilier", explique l'homme aux 59 victoires en Premier Class. "Mon objectif est de tout donner sur la piste et de terminer notre partenariat de la meilleure façon possible".

Résultats de la course MotoGP de Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultats du sprint MotoGP de Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 des 39 courses :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.