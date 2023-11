Marc Márquez lo sa: questo avrebbe cambiato la sua vita

Partendo dalla settima posizione in griglia al Lusail International Circuit in Qatar, Marc Márquez non ha avuto una cattiva posizione di partenza e ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria abilità - gli altri tre piloti Honda Joan Mir, Taka Nakagami e Iker Lecuona erano in fondo alla griglia.

Nel corso di un giro lanciato, l'uomo con il numero 93 può parzialmente compensare i deficit della debole Honda RC213V, ma sulla distanza di gara anche un gigante come lui è impotente. In entrambe le gare in Arabia, Marc Márquez è sceso all'11° posto. Solo la star della Yamaha Fabio Quartararo ha fatto meglio in sella alla moto giapponese, ottenendo un ottavo e un settimo posto.

Marc è partito bene nel Gran Premio di domenica sera contro i sei piloti Ducati che lo precedevano e ha rimontato dal primo giro in quinta posizione. Nei 21 giri successivi abbiamo assistito a un numero insolitamente elevato di errori da parte del sei volte campione del mondo della MotoGP, che alla fine gli sono costati sei posizioni. Dopo 118,36 chilometri, Márquez ha visto la bandiera a scacchi a quasi 15 secondi dal vincitore a sorpresa Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati).

"La gara non è stata male, ma non ho nemmeno fatto la mia migliore prestazione", ha detto il 30enne. "Forse avrei potuto dare qualcosa in più, ma mi mancava il feeling con la moto. Quindi mi sono limitato a fare il mio passo. Una volta sono dovuto andare largo alla prima curva perché sono stato risucchiato da tre piloti in scia in frenata e la ruota anteriore si è bloccata. E se si esce di poco dalla traiettoria di gara, sembra che l'errore sia doppio o triplo. La pista è sporca, non si può spingere fuori dalla traiettoria. In un giro ho perso 2 o 3 secondi perché diversi piloti mi hanno superato. A parte questo, è stato un buon weekend".

A volte, il ritmo di Márquez è stato migliore di quello di alcuni piloti Ducati intorno a lui. Tuttavia, lo spagnolo è stato una facile preda sul rettilineo di partenza e arrivo, lungo oltre un chilometro. "Sono stato urtato più volte durante una manovra di sorpasso e ho dovuto prendere una linea larga", ha aggiunto.

Ha deliberatamente evitato di attaccare Bagnaia e Martin nelle gare di sabato e domenica? "Non volevo mettermi nei guai", ha sorriso Marc. "Sapevo che un guadagno per me non avrebbe cambiato la mia gara, ma una perdita per loro sì. E non stavo lottando per il primo posto. Se fosse stato così, avrei combattuto. Ma perché avrei dovuto superare Bagnaia sabato se non avevo il suo stesso ritmo? Lo stesso avrei fatto con Martin domenica per un punto in più. Non mi avrebbe cambiato la vita, ma l'avrebbe fatto se avessi commesso un errore. Quindi ho preferito correre dietro di loro".

Il prossimo fine settimana, Marc Márquez disputerà a Valencia la sua ultima gara per la Honda dopo undici anni con il team Repsol MotoGP - nel 2024 sarà in sella alla tanto attesa Ducati e correrà per il team Gresini.



"Sarà un fine settimana molto impegnativo, dovrò cercare di destreggiarmi in ogni situazione", ha dichiarato il 59 volte vincitore della classe regina. "Il mio obiettivo è dare il massimo in pista e concludere la nostra collaborazione nel miglior modo possibile".

Risultati MotoGP gara Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultati MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.