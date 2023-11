Marc Márquez sabe: isso teria mudado a sua vida

Partindo da sétima posição da grelha de partida no Circuito Internacional de Lusail, no Qatar, Marc Márquez não teve uma má posição de partida e, mais uma vez, provou a sua extraordinária capacidade - os outros três pilotos da Honda, Joan Mir, Taka Nakagami e Iker Lecuona, ficaram no final da grelha.

Durante uma volta, o homem com o número 93 pode compensar parcialmente os défices da fraca Honda RC213V, mas ao longo da corrida até um gigante como ele é impotente. Em ambas as corridas na Arábia, Marc Márquez caiu para a 11ª posição. Apenas a estrela da Yamaha Fabio Quartararo foi melhor numa moto japonesa, terminando em oitavo e sétimo.

Marc teve um bom começo no Grande Prémio de domingo à noite, com seis pilotos da Ducati à sua frente, e saiu da primeira volta em quinto lugar. Nas 21 voltas seguintes assistimos a um número invulgarmente elevado de erros do seis vezes Campeão do Mundo de MotoGP, o que acabou por lhe custar seis lugares. Após 118,36 quilómetros, Márquez viu a bandeira axadrezada quase 15 segundos atrás do surpreendente vencedor Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati).

"A corrida não foi má, mas também não mostrei o meu melhor desempenho", disse o piloto de 30 anos. "Talvez pudesse ter dado um pouco mais, mas faltou-me o feeling para a moto. Por isso, limitei-me a andar ao meu ritmo. Tive de abrir uma vez na curva 1 porque fui sugado por três pilotos no slipstream durante a travagem e a roda da frente bloqueou. E se sairmos um pouco da linha de corrida, parece que o erro é duas ou três vezes mais grave. A pista está suja, não se pode sair da linha de corrida. Perdi 2 ou 3 segundos numa volta porque vários pilotos me ultrapassaram. Tirando isso, foi um bom fim de semana".

Por vezes, o ritmo de Márquez foi melhor do que o de alguns dos pilotos da Ducati à sua volta. No entanto, o espanhol foi presa fácil na reta da meta, que tinha mais de um quilómetro de comprimento. "E fui abalroado várias vezes durante uma manobra de ultrapassagem e tive de adotar uma linha larga", acrescentou.

Será que ele evitou deliberadamente atacar Bagnaia e Martin nas corridas de sábado e domingo? "Não queria meter-me em problemas", sorriu Marc. "Sabia que um ganho para mim não iria alterar a minha corrida, mas uma perda para eles sim. E eu não estava a lutar por um lugar de topo. Se fosse esse o caso, teria lutado. Mas porque é que eu teria ultrapassado o Bagnaia no sábado se não tinha um ritmo tão elevado como ele? O mesmo com Martin no domingo, por mais um ponto. Isso não teria mudado a minha vida - mas tê-lo-ia feito se eu cometesse um erro. Por isso preferi rodar atrás deles".

No próximo fim de semana, Marc Márquez vai disputar a sua última corrida pela Honda em Valência, depois de onze anos com a equipa Repsol MotoGP - em 2024 estará na tão esperada Ducati e correrá pela equipa Gresini.



"Vai ser um fim de semana muito atarefado, tenho de tentar conciliar tudo", diz o 59 vezes vencedor da categoria rainha. "O meu objetivo é dar o meu melhor em pista e terminar a nossa parceria da melhor forma possível."

Resultados MotoGP corrida Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultados MotoGP Sprint Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.