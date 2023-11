Pramac Ducati : Au championnat du monde par équipe, tous les teams d'usine ont été battus

Pramac Ducati a tout de même célébré la victoire au sprint et le gain du championnat du monde par équipe au Qatar. De plus, la société du propriétaire de l'équipe, Paolo Campinoti, éclaire l'ensemble du circuit.

Lors du GP du Qatar dimanche, le rêve de Jorge Martin de remporter le championnat du monde des pilotes en 2023 s'est probablement envolé, car il est tombé sur un pneu arrière "aussi dur que la pierre" dans l'allocation de Michelin, selon ses dires. C'est pourquoi son retard sur Pecco Bagnaia est passé de 7 à 21 points au championnat du monde dimanche, après une décevante dixième place sur le circuit international de Lusail. Le pilote officiel Lenovo Ducati peut donc devenir champion du monde dès samedi au sprint s'il gagne et que Martin ne se classe pas dans le top 3.

Bien entendu, l'ambiance était à l'abattement dimanche à Doha. "Nous avions le même pilote, la même moto et les mêmes températures que samedi lors de notre victoire au sprint, mais Jorge a été environ 1,3 seconde plus lent en rythme de course dimanche que samedi", s'est étonné le propriétaire de l'équipe Pramac, Paolo Campinoti, lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com dimanche.

Avec les 10e et 12e places de Jorge Martin et Johann Zarco, le Prima Pramac Racing a certes enregistré au Qatar son troisième plus mauvais résultat dominical de la saison, avec seulement dix points, après l'Inde (zéro point !) et le Texas (neuf points). Mais l'équipe italienne, qui utilise des Ducati Desmosedici depuis 2005, a remporté pour la première fois le championnat du monde par équipes.

Jamais dans l'histoire du MotoGP une équipe cliente n'avait remporté ce classement devant toutes les équipes d'usine !

Martin (4x) et Zarco (1x) ont remporté ensemble cinq victoires en GP, auxquelles s'ajoutent, pour Martin, d'impressionnantes victoires au sprint Tissot et quatre pole positions. Au championnat du monde des pilotes, les deux pilotes se trouvent dans le top 5.

Et à trois reprises, Martin et Zarco sont montés simultanément sur le podium du dimanche : Au Mans (2e et 3e), au Mugello (2e et 3e) et au Sachsenring (1re et 3e).

Et Paolo Campinoti a enregistré un autre succès sur le circuit de Losail, en plus de la victoire au sprint et de la victoire au championnat du monde par équipe : 50 générateurs diesel fabriqués par son entreprise produisent le courant pour les sources lumineuses lors de l'événement des projecteurs depuis 2008 - ils transforment la nuit en jour. "C'est la troisième génération de nos sources d'énergie qui est utilisée à Lusail", révèle l'Italien.