Pramac Ducati: tutti i team ufficiali battuti nel Campionato del Mondo a squadre

Dopo tutto, Pramac Ducati ha festeggiato la vittoria in volata in Qatar e ha vinto il Campionato del Mondo a squadre. L'azienda del proprietario del team Paolo Campinoti illumina anche l'intero circuito di gara.

Nel GP del Qatar di domenica, il sogno di Jorge Martin di vincere il Campionato del Mondo Piloti 2023 si è probabilmente infranto perché ha ricevuto uno pneumatico posteriore in dotazione alla Michelin che, a suo dire, era "duro come la pietra". Di conseguenza, il suo deficit nei confronti di Pecco Bagnaia è aumentato da 7 a 21 punti nel campionato del mondo domenica, dopo un deludente decimo posto sul Circuito Internazionale di Lusail. Il pilota della Lenovo-Ducati può quindi diventare campione del mondo già nella volata di sabato, se vince e Martin non arriva tra i primi tre.

Inutile dire che domenica a Doha l'umore era devastante. "Avevamo lo stesso pilota, la stessa moto e le stesse temperature di sabato, quando abbiamo vinto la volata, ma il ritmo di gara di Jorge domenica è stato di circa 1,3 secondi più lento rispetto a sabato", si è chiesto il proprietario del team Pramac Paolo Campinoti in un'intervista a SPEEDWEEK.com domenica.

Con il 10° e il 12° posto di Jorge Martin e Johann Zarco, il Prima Pramac Racing ha ottenuto il terzo peggior risultato domenicale della stagione in Qatar, con soli dieci punti dopo l'India (zero punti!) e il Texas (nove punti). Tuttavia, la squadra italiana, che corre con le Ducati Desmosedici dal 2005, è ancora in lizza per vincere il Campionato a squadre per la prima volta.

Non era mai successo nella storia della MotoGP che un team di clienti vincesse questa classifica davanti a tutti i team ufficiali!

Martin (4 volte) e Zarco (1 volta) hanno conquistato un totale di cinque vittorie in un GP, e Martin ha anche conquistato un impressionante numero di vittorie nel Tissot Sprint e quattro pole position. Entrambi i piloti sono tra i primi cinque nel Campionato Piloti.

Martin e Zarco sono saliti contemporaneamente sul podio della domenica per un totale di tre volte: A Le Mans (2° e 3° posto), al Mugello (2° e 3° posto) e al Sachsenring (1° e 3° posto).

Un'altra storia di successo, oltre alla vittoria in volata e alla vittoria nel Campionato del Mondo a squadre, è stata registrata da Paolo Campinoti al Circuito di Losail: 50 generatori diesel prodotti dalla sua azienda producono l'elettricità per le sorgenti luminose dell'evento di illuminazione dal 2008 - trasformano la notte in giorno. "La terza generazione delle nostre fonti di energia è già in uso a Lusail", ha rivelato l'italiano.