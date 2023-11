Pramac Ducati: Todas as equipas de fábrica derrotadas no Campeonato do Mundo de Equipas

Afinal de contas, a Pramac Ducati celebrou a vitória ao sprint no Qatar e ganhou o Campeonato do Mundo de Equipas. A empresa do proprietário da equipa, Paolo Campinoti, também ilumina toda a pista de corrida.

No GP do Qatar, no domingo, o sonho de Jorge Martin de vencer o Campeonato do Mundo de Pilotos de 2023 foi provavelmente destruído porque recebeu um pneu traseiro da Michelin que ele disse ser "tão duro como pedra". Como resultado, o seu défice em relação a Pecco Bagnaia aumentou de 7 para 21 pontos no campeonato do mundo no domingo, após um dececionante décimo lugar no Circuito Internacional de Lusail. O piloto da fábrica Lenovo-Ducati pode, portanto, tornar-se campeão do mundo no sprint de sábado se vencer e Martin não terminar entre os três primeiros.

Escusado será dizer que o ambiente em Doha no domingo era de devastação. "Tínhamos o mesmo piloto, a mesma moto e as mesmas temperaturas que no sábado, quando vencemos o sprint, mas o ritmo de corrida de Jorge no domingo foi cerca de 1,3 segundos mais lento do que no sábado", questionou o proprietário da equipa Pramac, Paolo Campinoti, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com no domingo.

Com o 10º e 12º lugares de Jorge Martin e Johann Zarco, a Prima Pramac Racing sofreu o terceiro pior resultado de domingo da época no Qatar, com apenas dez pontos, depois da Índia (zero pontos!) e do Texas (nove pontos). No entanto, a equipa italiana, que corre com motos Ducati Desmosedici desde 2005, ainda está na luta para vencer o Campeonato de Equipas pela primeira vez.

Nunca antes na história do MotoGP uma equipa cliente tinha ganho esta classificação à frente de todas as equipas de trabalho!

Martin (4x) e Zarco (1x) conquistaram um total de cinco vitórias em GPs entre eles, e Martin também tem impressionantes vitórias no Tissot Sprint e quatro pole positions. Ambos os pilotos estão entre os cinco primeiros no Campeonato de Pilotos.

E Martin e Zarco terminaram no pódio de domingo ao mesmo tempo um total de três vezes: Em Le Mans (2º e 3º lugares), em Mugello (2º e 3º lugares) e em Sachsenring (1º e 3º lugares).

E outra história de sucesso, para além da vitória ao sprint e da vitória no Campeonato do Mundo de Equipas, foi registada por Paolo Campinoti no Circuito de Losail: 50 geradores a diesel fabricados pela sua empresa produzem eletricidade para as fontes de luz no evento de iluminação desde 2008 - transformam a noite em dia. "A terceira geração das nossas fontes de energia já está a ser utilizada em Lusail", revelou o italiano.