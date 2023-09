Andrea Adamo (KTM) tras ganar el título: "¡No es real!"

El italiano Andrea Adamo, de 20 años, se aseguró el título del Campeonato del Mundo de Motocross en la categoría MX2 a primera hora del domingo en Maggiora. Adamo, que se incorporó al equipo oficial KTM para 2023 procedente del equipo privado MS GASGAS Yusa, había terminado 2022 en 8ª posición y también subió al podio por primera vez. En Maggiora, el camino hacia la corona mundial quedó despejado en la Carrera 2 tras la violenta caída de su compañero de equipo en Red Bull KTM, Liam Everts, antes del salto de meta.

En la meta se produjeron escenas emocionantes. Adamo se había hecho con el título a las primeras de cambio, y además en el Gran Premio de su país natal. La familia siciliana de Adamo y su novia Elena - hija del icono del cross Corrado Maddii - esperaban en la recta de salida junto a numerosos fotógrafos y miembros del equipo KTM. El jefe de competición de KTM, Pit Beirer, y el asesor de KTM Heinz Kinigadner también se encontraban en medio del exuberante júbilo.

"Qué emoción, no estoy seguro de que todo sea real. No me lo puedo creer. Parece que soy campeón del mundo de MX2, ¡sí!", Adamo hizo unas primeras declaraciones casi un poco angustiado mientras era vitoreado por su entrenador Joel Smets y los demás.

"No pensaba ganar el título en Maggiora porque más bien esperaba que sucediera en Matterley. Sin embargo, hice dos buenas carreras. Estoy seguro de que con mejores salidas podría haber luchado también por la victoria con Simon Längenfelder y Jago Geerts", analizó el nuevo campeón, que recibió inmediatamente el casco de oro de manos de su socio de cascos Airoh, así como de Jorge Prado. "Esta vez me limité a disfrutar de las carreras, conseguí dos terceros puestos, que luego fueron suficientes para el campeonato del mundo. Ha sido un momento increíble ganar este título delante de los aficionados de casa".

Resultados MX2 Maggiora:

1º Jago Geerts (B), Yamaha, 2-1

2º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-2

3º Andrea Adamo (I), KTM, 3-3

4º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 9-4

5º Thibault Benistant (F), Yamaha, 7-5

6º Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 6-6

7º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 5-7

8º David Braceras (E), Kawasaki, 14-8

9º Camden Mc Lellan (ZA), Honda, 13-9

10º Valerio Lata (I), KTM, 12-10

11º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-14

12º Liam Everts (B), KTM, 4-DNF

13º Isak Gifting (S), GASGAS, 17-13

14º Sacha Coenen (B), KTM, 15-15

15º Jack Chambers (USA), Kawasaki, 19-12

16º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 10-32 (DNF)

17º Oliver Oriol (E), KTM, 33-11

18º Jan Pancar (SLO), KTM, 11-30

19º Federico Tuani (I), KTM, 20-16

20º Emil Weckman (FIN), Honda, 16-DNF

Clasificación del Campeonato del Mundo de MX2 tras la prueba 18 de 19:

1º Andrea Adamo (I), KTM, 779 puntos.

2º Jago Geerts (B), Yamaha, 706, (-73)

3º Liam Everts (B), KTM, 702, (-77)

4º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 702, (-77)

5º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558, (-221)

6º Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 541, (-238)

7º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 531, (-248)

8º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 523, (-256)

9º Thibault Benistant (F), Yamaha, 493, (-286)

10º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377, (-402)