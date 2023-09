Andrea Adamo (KTM) après le titre : "Pas réel !"

L'Italien Andrea Adamo, âgé de 20 ans, s'est assuré le titre de champion du monde de motocross dans la catégorie MX2 avant la fin de la saison, dimanche à Maggiora. Adamo, qui a rejoint l'équipe d'usine KTM pour 2023 en provenance de l'équipe privée MS GASGAS Yusa, avait terminé l'année 2022 à la 8e place et était également monté sur le podium pour la première fois. A Maggiora, la course 2 lui a ouvert la voie vers la couronne mondiale après le violent crash de son coéquipier Red Bull-KTM Liam Everts avant le saut de l'arrivée.

Des scènes passionnantes se sont ensuite déroulées à l'arrivée. Adamo, en tant qu'outsider, avait décroché le titre avant l'heure et, qui plus est, lors du Grand Prix dans son pays natal. Outre les nombreux photographes et les membres de l'équipe KTM, la famille sicilienne d'Adamo et sa petite amie Elena - fille de l'icône du cross Corrado Maddii - l'attendaient dans la zone de la ligne droite de départ. Le patron de KTM Racing, Pit Beirer, et le conseiller KTM, Heinz Kinigadner, se trouvaient eux aussi au milieu d'une foule en liesse.

"Quelle émotion, je ne suis pas sûr que tout cela soit réel. Je n'arrive pas à y croire. On dirait que je suis champion du monde MX2 - yeah !", a déclaré Adamo dans les premières déclarations, presque un peu perturbé, alors qu'il était acclamé par son entraîneur Joel Smets, entre autres.

"Je n'avais pas prévu de remporter le titre à Maggiora, car j'espérais plutôt que cela se produise à Matterley. Mais j'ai fait deux bonnes courses. Je suis sûr qu'avec de meilleurs départs, j'aurais pu me battre pour la victoire avec Simon Längenfelder et Jago Geerts", a analysé le nouveau champion, qui s'est vu remettre immédiatement le casque d'or par son partenaire de casque Airoh ainsi que par Jorge Prado. "Cette fois-ci, j'ai simplement profité des courses, j'ai obtenu deux troisièmes places, ce qui a ensuite suffi pour le championnat du monde. C'était un moment incroyable de remporter ce titre devant les fans de mon pays".

Résultats MX2 Maggiora :

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 2-1

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-2

3. Andrea Adamo (I), KTM, 3-3

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 9-4

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 7-5

6. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 6-6

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 5-7

8. David Braceras (E), Kawasaki, 14-8

9. Camden Mc Lellan (ZA), Honda, 13-9

10. Valerio Lata (I), KTM, 12-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-14

12. Liam Everts (B), KTM, 4-DNF

13. Isak Gifting (S), GASGAS, 17-13

14. Sacha Coenen (B), KTM, 15-15

15. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 19-12

16. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 10-32 (DNF)

17. Oliver Oriol (E), KTM, 33-11

18. Jan Pancar (SLO), KTM, 11-30

19. Federico Tuani (I), KTM, 20-16

20. Emil Weckman (FIN), Honda, 16-DNF

MX2 Classement du championnat du monde après l'épreuve 18 sur 19 :

1. Andrea Adamo (I), KTM, 779 points

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 706, (-73)

3. Liam Everts (B), KTM, 702, (-77)

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 702, (-77)

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558, (-221)

6. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 541, (-238)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 531, (-248)

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 523, (-256)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 493, (-286)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377, (-402)