Andrea Adamo (KTM) dopo la vittoria del titolo: "Non è vero!".

Il giovane della Red Bull KTM Andrea Adamo ha festeggiato a Maggiora la conquista del suo primo titolo mondiale di motocross in circostanze particolari e ha persino avuto una sorta di paralisi da shock al momento del trionfo.

Il ventenne italiano Andrea Adamo si è assicurato il titolo di campione del mondo di motocross nella categoria MX2 domenica a Maggiora. Adamo, che si è unito al team KTM factory per il 2023 dal team privato MS GASGAS Yusa, ha chiuso il 2022 all'ottavo posto ed è salito per la prima volta sul podio. A Maggiora, la strada verso la corona del Campionato del Mondo è stata spianata in Gara 2 dopo la violenta caduta del suo compagno di squadra Red Bull KTM Liam Everts prima del salto del traguardo.

Al traguardo si sono verificate scene di commozione. Adamo ha conquistato il titolo in anticipo, da outsider, e per di più nel Gran Premio del suo paese. La famiglia siciliana di Adamo e la sua fidanzata Elena - figlia dell'icona del cross Corrado Maddii - erano in attesa sul rettilineo di partenza insieme a numerosi fotografi e membri del team KTM. Anche il boss delle corse KTM, Pit Beirer, e il consulente KTM Heinz Kinigadner erano nel bel mezzo dell'esuberante giubilo.

"Che emozione, non sono sicuro che sia tutto vero. Non riesco a crederci. Sembra che io sia il campione del mondo MX2 - sì!", ha dichiarato Adamo quasi un po' affranto nelle prime battute, mentre veniva acclamato dal coach Joel Smets e dagli altri.

"Non avevo programmato di vincere il titolo a Maggiora perché speravo che sarebbe successo a Matterley. Tuttavia, ho disputato due buone gare. Sono sicuro che con partenze migliori avrei potuto lottare per la vittoria anche con Simon Längenfelder e Jago Geerts", ha analizzato il nuovo campione, che è stato subito premiato con il casco d'oro dal partner Airoh e da Jorge Prado. "Questa volta mi sono goduto le gare, ho ottenuto due terzi posti, che poi sono stati sufficienti per il campionato del mondo. È stato un momento incredibile vincere questo titolo davanti ai tifosi di casa".

Risultati MX2 Maggiora:

1° Jago Geerts (B), Yamaha, 2-1

2° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 1-2

3° Andrea Adamo (I), KTM, 3-3

4° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 9-4

5° Thibault Benistant (F), Yamaha, 7-5

6° Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 6-6

7° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 5-7

8° David Braceras (E), Kawasaki, 14-8

9° Camden Mc Lellan (ZA), Honda, 13-9

10° Valerio Lata (I), KTM, 12-10

11° Rick Elzinga (NL), Yamaha, 8-14

12° Liam Everts (B), KTM, 4-DNF

13° Isak Gifting (S), GASGAS, 17-13

14° Sacha Coenen (B), KTM, 15-15

15° Jack Chambers (USA), Kawasaki, 19-12

16° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 10-32 (DNF)

17° Oliver Oriol (E), KTM, 33-11

18° Jan Pancar (SLO), KTM, 11-30

19° Federico Tuani (I), KTM, 20-16

20° Emil Weckman (FIN), Honda, 16-DNF

Classifica del Campionato del Mondo MX2 dopo la prova 18 di 19:

1° Andrea Adamo (I), KTM, 779 punti.

2° Jago Geerts (B), Yamaha, 706, (-73)

3° Liam Everts (B), KTM, 702, (-77)

4° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 702, (-77)

5° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 558, (-221)

6° Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 541, (-238)

7° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 531, (-248)

8° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 523, (-256)

9° Thibault Benistant (F), Yamaha, 493, (-286)

10° Rick Elzinga (NL), Yamaha, 377, (-402)