Drame de la chute du pilote test KTM Marcel Stauffer (22)

Marcel Stauffer est hospitalisé pour de graves blessures et se demande s'il pourra remonter un jour sur un vélo de cross. Le jeune Salzbourgeois de 22 ans, originaire de Nußdorf am Haunsberg, a fait une grosse sortie de route lors d'une séance d'entraînement en Italie. Lors de cet incident, il s'est gravement blessé, on parle actuellement de fractures des vertèbres cervicales C1 et C2 ainsi que de la vertèbre thoracique T5. Stauffer a entre-temps été transféré d'Italie en Autriche.

"C'était certainement l'une des phases les plus dures de ma vie jusqu'à présent. Être hospitalisé dans un pays étranger, avec des nuits de douleurs énormes et une respiration difficile", décrit Stauffer. "A cela s'ajoutait l'incertitude de savoir si ma vie serait un jour comme avant, ou si c'était mon dernier souffle lorsque je fermais les yeux la nuit. Heureusement, je n'ai jamais perdu la sensation dans mes bras et mes jambes. En raison des hématomes à proximité des vertèbres et de la trachée, j'ai eu du mal à respirer et à me faire comprendre les premiers jours. J'avais en outre terriblement peur".

Stauffer a un accord avec une équipe privée KTM pour le championnat du monde MX2 la saison prochaine. L'année 2023 a été extrêmement fructueuse pour lui : il a remporté les titres de champion d'Autriche dans les catégories MX2 et Open sur sa KTM Schruf. Lors de ses passages dans le championnat du monde MX2, il a montré qu'il pouvait rivaliser avec le top 10. Ses deux neuvièmes places au GP d'Allemagne dans la vallée de Teutschenthal ont été remarquables.

"Je ne sais pas si je dois pleurer ou rire ces jours-ci. Chaque petit mouvement est un défi en ce moment. Il n'y a aucune garantie que je revienne à 100 %". En direction de ses fans, Stauffer poursuit. "Merci beaucoup pour vos nombreux messages, j'apprécie vraiment. Je vais essayer de répondre au plus grand nombre possible".