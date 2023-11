Drammatico incidente per il collaudatore KTM Marcel Stauffer (22)

Il collaudatore di motocross KTM Marcel Stauffer è ancora in stato di shock sette giorni dopo il brutto incidente in allenamento in Italia e si trova di fronte a un futuro incerto.

Marcel Stauffer è ricoverato in ospedale con gravi ferite e deve preoccuparsi se sarà mai in grado di tornare in sella a una moto da cross. Il 22enne di Nußdorf am Haunsberg, nel Salisburghese, ha avuto un grave incidente durante un allenamento in Italia. In questo incidente ha riportato gravi ferite; attualmente si parla di fratture alle vertebre cervicali C1 e C2 e alla vertebra toracica T5. Stauffer è stato trasferito dall'Italia all'Austria.

"È stata sicuramente una delle fasi più difficili della mia vita fino ad ora. Stare in ospedale in un Paese straniero, con notti di dolore enorme e respirazione difficile", descrive Stauffer. "C'era anche l'incertezza se la mia vita sarebbe stata di nuovo la stessa o se questo sarebbe stato il mio ultimo respiro quando chiudevo gli occhi la sera. Fortunatamente non ho mai perso la sensibilità delle braccia e delle gambe. A causa degli ematomi vicino alle vertebre e alla trachea, per i primi giorni non riuscivo a respirare né a farmi capire. Ero anche terrorizzato".

Stauffer ha un accordo con un team privato KTM per il Campionato del Mondo MX2 della prossima stagione. Il 2023 è stato un grande successo per lui: ha vinto i titoli del campionato austriaco nella classe MX2 e Open con la sua KTM Schruf. Nelle sue apparizioni nel Campionato del Mondo MX2 ha dimostrato di essere in grado di tenere il passo dei primi dieci. I suoi due noni posti al GP di Germania nel bacino di Teutschenthal sono stati eccezionali.

"Non so se piangere o ridere in questi giorni. Ogni piccolo movimento è una sfida al momento. Non c'è garanzia che tornerò al 100%". Rivolgendosi ai suoi fan, Stauffer ha detto. "Grazie mille per tutti i messaggi, lo apprezzo molto. Cercherò di rispondere al maggior numero possibile".